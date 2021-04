Nuovo Decreto Covid, il calendario delle riaperture

Il governo Draghi sta predisponendo il calendario delle riaperture

Torna la zona gialla e tra le novità “l’autocertificazione verde”

A scuola si tornerà in presenza anche nelle zone rosse

Nella bozza del nuovo decreto Covid, il governo Draghi ha previsto un calendario delle riaperture: saranno nuovamente possibili gli spostamenti, riapriranno le scuole e anche le attività produttive. Previsto anche il ritorno alla zona gialla e la creazione di una certificazione verde.

Bar e ristoranti dal 26 aprile

Dal 26 aprile in zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Bar e ristoranti dall’1 giugno

Nella bozza del nuovo decreto covid predisposta dal governo Draghi, si prevede che in zona gialla dall’1 giugno le attività di ristorazione sono consentite anche al chiuso e al tavolo dalle 5 alle 18.

Scuola e università, in presenza dal 26 aprile

Dal 26 aprile e fine a conclusione dell’anno scolastico si torna in classe in presenza. In zona rossa si andrà da un minimo del 50% a un massimo del 75%, nelle zone gialla e arancione almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. Anche esami e sessioni di laurea all’università tornano in presenza in zona gialla e arancione. In zona rossa possono tornare in presenza i corsi al primo anno e le classi con numero di studenti ridotto.

Piscine dal 15 maggio, palestre dall’1 giugno

Dal 15 maggio possono riaprire le piscine all’aperto, le palestre invece riapriranno dall’1 giugno. Dal 26 aprile consentiti sport di squadra in zona gialla.

Centri commerciali nei weekend dal 15 maggio

Nella bozza del nuovo decreto covid predisposta dal governo Draghi, si prevede che in zona gialla, i centri commerciali possono riaprire anche nei festivi, prefestivi e weekend dal 15 maggio.

Teatro, cinema, concerti dal 26 aprile

Con alcune limitazioni sulla capienza, però c’è anche la riapertura dal 26 aprile spettacoli nei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Le limitazione riguardano il fatto che si devono svolgere con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza non potrà superare il 50% di quella massima autorizzata e con un limite di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Nuovo decreto Covid: il green pass

Arriva il “green pass”, la certificazione verde che dimostrerà la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un tampone negativo. Sarà cartacea o digitale e avrà diversa durata:

Dopo un vaccino avrà validità sei mesi e sarà in formato cartaceo o digitale, rilasciata anche contestualmente alla somministrazione dalla struttura che l’ha effettuata

Dopo una guarigione avrà validità di sei mesi ed è rilasciata dalla struttura che ha ricoverato il paziente o dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

Dopo un tampone la certificazione avrà una validità di 48 ore dal rilascio e sarà rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, oppure i medici di medicina generale o pediatri di libera scelta

La certificazione «cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo».

Visite a parenti e amici

Si può tornare a fare visita agli amici in zona gialla e arancione con il limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.. Lo spostamento è consentito verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.