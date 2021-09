Palermo, premiate le migliori tesi della laurea in Economia e Management

I premi per le migliori tesi alla Lumsa di palermo

A due di queste andrà un premio in denaro

Gli elaborati trattano di Big Data e Disciplina fiscale

Dall’analisi dei big data per le decisioni da prendere in azienda fino alla regolamentazione dei paesi di trasferimento dove alcune società prendono sede per motivi fiscali. Ma anche la resilienza e le imprese familiari fino agli strumenti di misurazione delle performance delle start up. Sono questi gli elaborati di laurea ai quali sono stati assegnati i premi “Best Theses” per le migliori tesi di laurea magistrale in Economia e Management – LM77 dell’università LUMSA, dipartimento di Palermo.

I premi

Due le tesi premiate alle quali andrà un riconoscimento in denaro: Premio “Giglio.com” a Guglielmo La Bruna, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “The value of Big Data in Corporate Decisions: From Business Intelligence to Advanced Analytics Systems”; Premio “Aeroviaggi” a Miriam Fanale, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Il transfer pricing tra l’economia dei gruppi e la disciplina fiscale: il caso Caratese s.p.a.”. A premiare i ragazzi sono stati Giuseppe Giglio, ceo di Giglio.com e Tiziana Mangia esponente della famiglia proprietaria del gruppo turistico fondato da Antonio Mangia nel 1973.

Secondo la commissione guidata dal presidente del corso di laurea magistrale, Giovan Battista Dagnino, i due elaborati hanno “apportato un contributo evolutivo potenzialmente innovativo e suscettibile di eventuali approfondimenti agli studi di economia e management”.

La commissione ha anche deciso di riconoscere una menzione a Stefania Di Gesù, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Il ruolo della resilienza nelle imprese familiari: una prospettiva di sensemaking”; e a Flavia Cuffaro, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “I sistemi di misurazione delle performance nelle startup innovative”.

Il bando

Gli elaborati sono stati scelti in base ad un bando pubblicato dall’Ateneo al quale potevano partecipare i laureati della sessione 2019/2020 che avevano ottenuto 110 e lode.

“Testimonianza di un corso di laurea magistrale avviato nel 2018 e che funziona”, ha detto Dagnino, “finora abbiamo avuto 160 iscritti con il 98% dei laureati che hanno conseguito il titolo in tempo, nostro obiettivo è intercettare i ragazzi in uscita prima che vadano a studiare e specializzarsi fuori dalla Sicilia creando anche dei collegamenti virtuosi con il mondo delle imprese e questa premiazione lo dimostra”.