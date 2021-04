Pass per spostarsi tra regioni e andare agli eventi: ecco come funzionerà

Con questo pass si potranno seguire spettacoli, concerti ed eventi sportivi

Sembra sempre più concreta l’ipotesi di un pass che permetta di spostarsi in tutta Italia senza limitazioni (anche in zone non gialle). Con questo pass si potranno seguire spettacoli, concerti ed eventi sportivi. A chi verrà rilasciato? l’ipotesi più accreditato è che si rilasci a coloro che siano vaccinati, negativi a un tampone (realizzato 24 ore o 48 ore prima) o siano guariti dal Covid.

Pass: aspetti da chiarire

Ci sono ancora da chiarire diverse cose, come il fatto che non si sa chi dovrà rilasciare il pass (Asl, Regione o un altro ente sanitario?) anche perché i territori al momento sono organizzati in maniera diversa, anche per il rilascio del patentino vaccinale. Da valutare anche gli aspetti legati alla privacy.

Passaporto vaccinale europeo come riferimento

Ovviamente sarà di riferimento l’idea del “passaporto vaccinale” europeo. L’ipotesi quindi è ancora piena di aspetti da chiarire ma il governo ci sta lavorando.