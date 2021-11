Pensione minima, aumento nel 2022, a chi spetta? e di quanto sarà?

Nel 2022 previsto l’aumento delle pensioni minime.

Bisogna soddisfare alcuni requisiti.

L’aumento è previsto anche per tutte le altre pensioni.

Nel 2022 molti italiani riceveranno una pensione minima superiore rispetto a oggi. A patto che si soddisfino alcuni requisiti.

A chi spetta l’aumento?

Come spiegato su www.pensionipertutti.it, il reddito annuo non potrà superare i 6.702,54 euro (o 13.405,08 per l’aumento parziale) se si vive da soli. Invece, se si è coniugati, la pensione minima non dovrà superare sempre questa soglia e il reddito annuo totale dei due dovrà essere inferiore a 20.107,62 euro (o 26.810,16 euro per l’aumento parziale).

Di quanto sarà l’aumento?

Nel 2022 l’importo mensile aumenterà di circa 26 euro per chi ha tra i 60 e i 64 anni. Invece, l’aumento sarà di 83 euro al mese per i contribuenti compresi tra 64 e 69 anni.

Per avere, poi, l’aumento massimo (da 515 e 651 euro, quindi +136 euro), bisognerà aver compiuto 70 anni e possedere un reddito che non sia superiore a 8.469,63 euro: nel caso si viva con il coniuge, la cifra non dovrà superare 14.447,42 euro.

Nel 2021, invece, l’aumento delle pensioni minime è stato dello 0,5% rispetto al 20202.

Non solo pensioni minime

A beneficiare dell’aumento non saranno soltanto le pensioni minime. Sì, perché è prevista la rivalutazione di tutte le altre pensioni, anche quelle di vecchiaia, anticipate, indirette ma non si conosce ancora l’importo di cui beneficeranno questi assegni. Si, conosce, però, il costo complessivo stimato dal Governo di circa 4 miliardi di euro.

Le rivalutazioni, inoltre, potrebbero far crescere l’assegno dai 300 ai mille euro all’anno a meno che il Governo non decida di bloccare nuovamente i ricalcoli. La rivalutazione sarà del 100% fino a quattro volte il minimo (fino a 2 mila euro), del 90% tra le quattro e le cinque volte il minimo (tra 2 mila e 2.500 euro) e del 75% per le restanti pensioni (sopra i 2.500 euro).

Tutte queste nocvità saranno contenute nella legge di Bilancio del Governo Draghi.