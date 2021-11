Pensioni, arriva il Bonus Natale, a chi spetta e quando

In arrivo il bonus natale per i pensionati

I requisiti per ottenere l’aggiunta alla pensione

La data dell’erogazione del bonus natale

Buone notizie per i pensionati perché sta per arrivare il Bonus Natale a dicembre dal valore di 150 euro circa, come lo scorso anno. Non è da confondersi con la tredicesima. Quindi, sarà un’ulteriore aggiunta.

A chi spetta il bonus Natale

Questo bonus spetta per intero a chi percepisce una pensione minore di 6.695,91 euro l’anno. Invece, se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 ammonta a una cifra tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni.

Invece, oltre la soglia dei 6.850 euro non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021.

Il limite di reddito personale è di 10.043,8 euro in caso di pensionato che vive da solo. Se coniugato, però, il reddito complessivo tra il titolare della pensione e il coniuge non deve superare 20.087,73 euro all’anno.

A chi non spetta il bonus natale

Niente Bonus Natale, invece, per i titolari di pensione di invalidità civile, di pensioni sociali o supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Il bonus sarà erogato dall’INPS in concomitanza con la mensilità di dicembre, su voci distinte rispetto alla tredicesima, finché l’Ente non verificherà i redditi 2021 del beneficiario.

La data della ricezione del bonus natale dipende dalla modalità di erogazione della pensione. Infatti, la mensilità aggiuntiva arriverà innanzitutto ai pensionati che la ritirano direttamente agli uffici postali, nei quali si potranno recare già a partire dal 25 novembre, secondo un ordine alfabetico. Chi, invece, vede accreditata la somma sul proprio conto corrente, potrà riceverla dall’1 dicembre 2021.