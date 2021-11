Pensioni, fino al 2024 nessun aumento dell’età pensionabile: ecco perché

L’età pensionabile è legata alla speranza di vita

A causa del Covid la variazione Istat è negativa

Pensione sociale a 67 anni

L’età pensionabile rimarrà invariata fino al 31 dicembre 2024 perché la speranza di vita (parametro alla quale è agganciato l’aumento dell’età della pensione) è diminuita soprattutto a causa del Covid. Il programmato aumento all’1 gennaio 2023 non ci sarà e l’età della pensione per l’assegno sociale rimarrà a 67 anni.

Variazione Istat negativa

La notizia, come scrive Italia Oggi, arriva da un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze che certifica una variazione Istat negativa (-0,25 di anno, pari a tre mesi), registrata dalla popolazione residente all’età di 65 anni. La norma stabilisce che l’adeguamento dei requisiti non può essere negativo e quindi in questo caso si ferma per due anni.

Quando si va in pensione

Fino al 2024 si andrà in pensione con 20 anni di contributi e 64 anni di età e l’assegno sociale a 67 anni. Per la pensione anticipata (che una volta si chiamava pensione di anzianità) si devono avere 42 anni e 10 mesi di contributi se si è un uomo, 41 anni e 10 mesi se si è una donna. I lavoratori precoci possono andare in pensione a 41 anni se hanno versato 12 mesi di contributi entro i 19 anni.