A dicembre arriva la quattordicesima per alcuni pensionati.

Scopriamo a chi spetta e a chi no.

Come si calcola la somma che sarà versata.

A dicembre alcuni pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità che spetta a coloro che hanno compiuto 64 anni nel 2021 ma dal 1° luglio in poi.

Infatti, la quattordicesima mensilità viene erogata con il cedolino di luglio a coloro che hanno compiuto i 64 anni negli anni precedenti o entro il 31 luglio dell’anno di riferimento.

A chi spetta

Innanzitutto, la mensilità aggiuntiva sulla pensione di dicembre spetta ai pensionati del settore privato, agli autonomi, agli ex lavoratori del settore dello sport e dello spettacolo professionistico e ai pensionati del comparto pubblico.

A chi non spetta

La 14esima mensilità non spetta a chi riceve una pensione di invalidità civile; pensione o assegno sociale; di rendita Inail; di guerra; interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni della ex SPORTASS; chi si trova in condizioni di irreperibilità.

I requisiti

Il requisito dell’età non è l’unico perché c’è anche quello inerente al reddito per cui l’INPS si riserva di effettuare accertamenti e, quindi, potrebbe chiedere indietro i soldi durante il 2022. L’Ente, infatti, paga la 14esima mensililtà in via provvisora a dicembre ma poi effettuerà dei controlli.

Il calcolo

Il calcolo della 14esima del mese di dicembre avviene in base a due fattori. Il primo riguarda il numero degli anni di anzianità contributiva, il secondo in base ai redditi annui.

Nel caso dell’anzianità contributiva, bisogna tener conto di chi ha fino a 15 anni di contributi versati (autonomi fino a 18 anni); di chi ha 15 – 35 anni di contributi (fino a 28 anni per gli autonomi); di chi ha oltre 25 anni di contributi versati (autonomi oltre 28 anni).

Quindi, in relazione a queste tre fasce, sarà versata una mensilità aggiuntiva rispettivamente di 437, 546 e 655 euro per i redditi annui lordi fino a 10.053,71 euro.

Invece, per i redditi annui più alti, ma non oltre i 13.405,08 euro, sarà versata una 14esima di 336, 420 o 504 euro.

Importante: per chi riceverà la quattordicesima a Dicembre 2021, l’importo sarà riproporzionato, in base al mese di raggiungimento dei 64 anni di età. Ad esempio, se un pensionato con 16 anni di contributi INPS da lavoro dipendente, con un reddito di 11mila e 64 anni di età, compiuti a novembre 2021, riceverà una quattordicesima pari a 70 euro (420 diviso 12 per 2).