Pnnr, il buco nell’acqua della Sicilia: ecco i progetti bocciati dal Mipaaf

Tutti i progetti siciliani dichiarati non ammessi

C’è tempo sino a novembre per rimediare ma la Sicilia resta in coda

Approvati 149 progetti di irrigazione. Valgono 1,62 miliardi

Un buco nell’acqua. Per la Sicilia perennemente assetata, la pubblicazione del Decreto ministeriale che indica promossi e bocciati per l’accesso ai fondi europei per l’irrigazione è una Caporetto. La Sicilia perde – almeno fino a questo momento – la possibilità di accedere ai fondi del Pnnr per i progetti di irrigazione. Ne erano stati presentati 59. Nel Decreto Ministeriale, però, ne spuntano soltanto 31. Tutti rispediti al mittente, poiché, secondo la ricostruzione dei tecnici del Ministero per le politiche agricole, nessuno di questi rispettava alle lettera le 23 prescrizioni indicate per l’accesso al finanziamento.

Il conto potrebbe salire sino a 756 milioni di risorse perse

Il danno, in termini di mancate risorse, ammonta sino ad oggi a 422,7 milioni di euro. Ma il conto potrebbe essere ancora più salato, poiché, secondo alcune ricostruzioni compiute dal quotidiano “La Sicilia”, a firma di Mario Barresi, i progetti di irrigazione presentati dalla Sicilia sarebbero 59 (caricati sulla piattaforma del Ministero ma non inseriti nel Decreto ministeriale) e il danno complessivo potrebbe raggiungere la cifra monstre di 756 milioni di euro.

Le contestazioni mosse dal Ministero alla Regione siciliana sono esclusivamente di natura amministrativa e burocratica. Nessun complotto politico, dunque. Secondo i tecnici del Ministero, nella compilazione dei progetti, i Consorzi di bonifica siciliani si sarebbero rivolti a tecnici esterni che hanno effettuato i controlli sulla qualità dei progetti senza avere i requisiti, ottenuti solo in data successiva agli accertamenti già svolti; progetti che ricadono in aree diverse della Sicilia ‘validati’ lo stesso giorno dal medesimo perito; carenza di documentazione a corredo delle domande di finanziamento. Il ministero per le Politiche agricole, in una nota diffusa ieri, ha spiegato di avere segnalato queste criticità tre mesi fa ed aveva dato dieci giorni di tempo per i correttivi.

C’è tempo sino a novembre per rimediare

La Sicilia resterà a bocca asciutta? Il Ministero ha fatto sapere che c’è tempo fino a novembre per mettere ordine. Ma i progetti siciliani, resteranno in coda e – anche se dovessero essere riscritti a regola d’arte – il finanziamento sarà condizionato dalla disponibilità di risorse. Infatti, nel decreto ministeriale che indica promossi e bocciati, viene specificato che “l’elenco dei progetti definitivi che rispettano i criteri di ammissibilità e selezione che saranno ammessi a finanziamento a valere sui fondi del PNRR solo se, al termine della verifica dei progetti esecutivi ammissibili, risultino risorse disponibili”. Quindi, ben che vada, i progetti siciliani troveranno spazio soltanto dopo il finanziamento dei 149 progetti ritenuti ammissibili, la cui portata finanziaria è pari a 1,62 miliardi di euro.Inoltre, in stand by ci sono altri dieci progetti per ulteriori 88 milioni di euro.

I progetti siciliani bocciati sono 31 e rappresentano, quindi, più di un terzo di quelli rimandati al mittente dal Mipaaf. Complessivamente sono 90 i progetti non ammessi e il loro valore complessivo è pari a 962 milioni di euro. Quasi la metà di quel valore è rappresentato dai progetti della Regione siciliana, il cui impatto economico complessivo sarebbe stato di 422,7 milioni.

Ecco i progetti siciliani non ammessi