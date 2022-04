Pnrr, investimenti da 4 miliardi dal Ministero Infrastrutture: gli interventi

Con l’avvio di investimenti per circa 4 miliardi di euro, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nel processo di attuazione dei progetti del Piano Nazionale Complementare (Pnc) in riferimento al primo trimestre del 2022. Il Piano, complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanzia interventi per complessivi 9,7 miliardi di euro di cui una quota rilevante, pari appunto a quasi 4 miliardi, è stata avviata nei primi tre mesi di quest’anno. In particolare, gli obiettivi di competenza del Mims al 31 marzo 2022, rendicontati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardano il trasferimento di fondi ai soggetti attuatori per 630 milioni di euro, la pubblicazione di bandi per un miliardo di euro, la programmazione di interventi per 2,3 miliardi di euro.

Il dettaglio degli interventi

Nel dettaglio, gli obiettivi conseguiti afferiscono ai seguenti ambiti: