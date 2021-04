Pnrr, il presidente della Campania De Luca all’attacco: “Sud penalizzato”

“Hanno preso 21 miliardi dal Fondo Sviluppo e Coesione”, accusa De Luca

“Questi soldi non li rivedremo più”

“Quei 200 miliardi di euro sono stati ottenuti dall’Italia anche con l’obiettivo del riequilibrio territoriale”

“Sud penalizzato dal Pnrr”, lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta sui social network.

“Duecento e più miliardi – dice De Luca – pochi dati concreti: il Sud rimane penalizzato. Al Sud sono destinati 80 miliardi di euro su 220 e dunque il 40% delle risorse. Mi permetto di dissentire. Noi siamo rimasti al 34% altro che 40%. Hanno preso 21 miliardi di euro che riguardavano i fondi già destinati al Sud, dal Fsc – del Fondo Sviluppo e Coesione. Ci hanno raccontato che li anticipiamo e ce li ridaranno. Cari amici qui quando i soldi vengono presi non mi è mai capitato di vederli poi restituiti. Quindi mettiamo nel conto che i 21 miliardi che si sono già presi di fondi destinati al Sud non li vedremo più”.

Mezzogiorno penalizzato

“La realtà del Mezzogiorno rimane fortemente penalizzata. Anche perché quei 200 miliardi di euro sono stati ottenuti dall’Italia anche con l’obiettivo del riequilibrio territoriale, sociale e di genere cioè per recuperare i ritardi nelle infrastrutture, nel tasso di occupazione al Sud, nel tasso di disoccupazione femminile al Sud. Per questo abbiamo ricevuto 200 miliardi di euro, più di tutti i Paesi, oltre che per il livello di epidemia che abbiamo avuto”.

“Perché non anticipavate questi soldi su altri capitoli finanziari di carattere generale? Dovevate prenderli sui fondi già destinati al Sud? Non li vedremo più”.