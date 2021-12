Pnrr, l’Italia richiede il pagamento della prima rata per 24,1 miliardi

Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del Pnrr.

Prima rata di 24,1 miliardi

La prima rata, che segue l’erogazione nel mese di agosto di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento, ha un valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi.

La valutazione della Commissione Europea

L’erogazione delle risorse da parte della Commissione Europea avverrà nei prossimi mesi a seguito dell’iter di valutazione previsto dai regolamenti sul conseguimento delle 51 misure, divise fra milestone e target.

Raggiunti i 51 obiettivi del 2021

L’Italia ha raggiunto i 51 obiettivi previsti entro l’anno dal Piano nazionale di ripresa e Resilienza: ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della Cabina di regia sul ‘Pnrr – Italia Domani’. Durante la riunione la coordinatrice della Segreteria tecnica, Chiara Goretti, ha illustrato la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, che è stata successivamente trasmessa alle Camere.

Nel frattempo sono stati firmati gli Operational Arrangements (OA) per l’Italia. Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse Pnrr in favore dell’Italia.