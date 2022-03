Problemi su Facebook, in particolare per chi deve recuperare l’accesso al profilo dopo aver cambiato la password e ha un’autenticazione a due fattori. Chi prova a ricevere il codice a sei cifre si vede ricevere sul telefono o sull’email un codice non utilizzabile “LS-NONCE”.

Una delle misure di sicurezza per proteggere l’account di Facebook è infatti l’autorizzazione a due fattori: chi cambia la password o cercando di entrare sul profilo da un altro pc o un altro browser riceve un codice di sei cifre sul telefono (o sull’e-mail a seconda delle impostazioni) che bisogna immettere per accedere. In questo modo bisogna avere il possesso sia della mail che del telefono per poter accedere, un po’ come avviene per i sistemi di pagamento in banca.

Oggi però chi prova a fare questa operazione si trova a ricevere il codice “LS-NONCE”. Una situazione che a quanto pare sta interessando vari profili, tanto che su twitter sono in molti a twittare su questo problema, in particolare dagli Stati Uniti.