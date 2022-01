Reddito di cittadinanza, a gennaio due date di pagamento

Saranno due le date da segnare in calendario per il pagamento del reddito di cittadinanza a gennaio 2022. C’è chi potrà ricevere il sussidio in anticipo e chi dovrà attendere la fine del mese per la nuova ricarica. Il reddito di cittadinanza del mese di gennaio 2022 verrà, infatti, erogato in due date distinte: il 15 gennaio e il 27 gennaio.

La prima data riguarderà:

chi ha presentato domanda per ottenere la prima mensilità del sussidio a dicembre;

chi ha ricevuto a novembre la diciottesima mensilità;

chi a dicembre, con la sospensione, ha chiesto il rinnovo per ulteriori 18 mesi.

Dal momento che il 15 gennaio cadrà di sabato il pagamento potrà essere anticipato o posticipato, ma dovrà comunque avvenire entro e non oltre lunedì 17.

La seconda data di accredito interesserà, invece, chi già percepisce il reddito di cittadinanza da almeno due mesi.

A chi potrà essere revocato il Reddito di Cittadinanza

È bene ricordare che sarà l’ultimo pagamento con il vecchio ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Da febbraio chi vorrà percepire il Reddito di cittadinanza dovrà rinnovarlo presentando una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

In particolare, l’ISEE dovrà essere rinnovato entro il 31 gennaio 2022. In caso contrario il reddito di cittadinanza sarà sospeso, ma non decadrà e potrà aumentare o diminuire in base all’eventuale variazione dell’ISEE stesso.

Le verifiche sulla regolarità delle posizioni spetteranno ai Centri per l’impiego, coadiuvati da INPS e Comuni che effettueranno controlli incrociati.

Reddito di cittadinanza, come controllare il pagamento di gennaio

I beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno verificare l’avvenuto pagamento di gennaio 2022 accedendo alla propria area riservata sul sito dell’INPS, tramite le credenziali SPID, CIE o CNS personali, controllando le tre voci: “ultima elaborazione”; “invio disposizione a Poste”; “rendicontazione Poste”.