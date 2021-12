Reddito di cittadinanza, quando sarà il pagamento a dicembre 2021?

Quando sarà ricaricata la carta del RDC a dicembre 2021?

L’ipotesi è tra mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre.

Dal 15 dicembre per chi riceverà il sussidio per la prima volta.

Nonostante non ci siano date ufficiali, si possono stimare le date in cui avverrà il pagamento del reddito di cittadinanza a dicembre 2021.

Infatti, la ricarica della carta dovrebbe avvenire tra mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre. Di solito, infatti, la data del pagamento è il 27 (che, a dicembre, cade di lunedì) ma, come successo lo scorso anno, la ricarica dovrebbe accadere prima di Natale così da consentire ai beneficiari di avere la somma in tempo per le feste. Tuttavia, non c’è una circolare dell’INPS che ufficializzi questa scelta ma l’ipotesi è molto probabile.

Mentre, per coloro che riceveranno il sussidio per la prima volta, la data dell’accredito è da mercoledì 15 dicembre.

In quest’ultimo caso, chi beneficia del sussidio del Reddito di Cittadinanza a partire da questo mese di dicembre, dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane per ricevere i pagamenti. In questo caso la carta che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del reddito di cittadinanza.

Cosa succede se sono trascorse le 18 mensilità

Da ricordare, inoltre, che per alcuni il mese di dicembre 2021 segna anche la cessazione della percezione del reddito di cittadinanza, essendo trascorse le 18 mensilità. Ebbene, si può presentare la domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito del RDC. Esempio: se la 18esima mensilità è a dicembre, si potrà presentare la domanda a gennario e ricomminciare a percepire il RdC dal 15 febbraio.