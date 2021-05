Riaperture e coprifuoco: il calendario del nuovo decreto Covid di Draghi

Coprifuoco abolito dal 21 giugno in maniera graduale

Cibi e bevande in bar e ristoranti anche all’interno dall’1 giugno

Palestre aperte dal 24 maggio, cerimonie possibili dal 15 giugno

Corpifuoco, centri commerciali, palestre, bar, bar ristoranti, impianti di risalite, sale gioco e altro ancora: ecco il calendario delle riaperture previsto dal nuovo decreto-legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali: