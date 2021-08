Rimborso Irpef: ad agosto fino a 1880 euro in busta paga per i lavoratori

A chi spetta e come funziona il rimborso Irpef in arrivo questo mese

La somma verrà accreditata direttamente in busta paga

I lavoratori riceveranno dai 690 ai 1880 euro in base al conguaglio delle detrazioni Irpef

Buone notizie per i lavoratori italiani, che, ad agosto, vedranno lievitare la propria busta paga, grazie al rimborso Irpef 2021.

Che cos’è il rimborso Irpef

Con il modello 730 viene effettuato ogni anno il calcolo delle imposte dovute da parte del contribuente, sulla base dei redditi percepiti e delle detrazioni fiscali. Nel caso in cui ci sia stato un maggiore versamento da parte del contribuente, questo ha diritto a un rimborso, meglio conosciuto come rimborso Irpef, da parte dell’Agenzia delle entrate.

A chi spetta

La somma è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, che hanno presentato il modello 730/2021 e le detrazioni saranno calcolate in base al numero di giorni di lavoro realmente effettuati durante l’anno.

Come funziona il rimborso

Il rimborso Irpef è, dunque, legato alle detrazioni ai fini di imposta sul reddito delle persone fisiche e varia in base alla tipologia di contratto di lavoro. Al crescere del reddito del lavoratore la detrazione diminuisce, fino ad azzerarsi completamente in presenza di un reddito pari o superiore ai 55mila euro. Ecco le cifre nel dettaglio:

Rimborso Irpef minimo: 690 euro;

Rimborso Irpef per lavoratori con contratto a tempo determinato e reddito non superiore a 8mila euro: 1.380 euro;

Rimborso Irpef per lavoratori con contratto a tempo determinato e reddito compreso tra 8mila e 28mila euro: 978 euro;

Rimborso Irpef massimo: 1.880 euro.

In qualità di sostituto di imposta, sarà direttamente il datore di lavoro ad applicare in busta paga le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.