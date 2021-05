Rischio alto per le imprese di 11 regioni italiane, la maggior parte nel Sud

“Situazione e prospettive delle imprese a livello regionale”, l’evento on line organizzato dall’Istat

La crisi ha prodotto divisioni sul territorio per varie cause anche specifiche

All’evento parteciperà il ministro per lo Sviliuppo economico, Giancarlo Giorgetti

In 11 regioni italiane almeno la metà delle imprese presenta almeno due di tre criticità che le denotano a rischio Alto o Medio-alto (riduzione di fatturato, seri rischi operativi e nessuna strategia di reazione alla crisi). Di queste sette sono nel Mezzogiorno (Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia), una al Nord (Provincia autonoma di Bolzano) e tre nel Centro Italia (Lazio, Umbria e Toscana). A fornire una prima mappa dell’impatto differenziato tra regioni che ha avuto la pandemia in corso è l’Istat che presenterà i dati nel dettaglio nel corso dell’evento on line, mercoledì 12 maggio alle ore 10.

La crisi ha causato divisioni territoriali

La crisi d’altra parte, spiega l’Istat nella nota di annuncio, “ha prodotto divisioni sul territorio sia a causa dell’applicazione di misure di contenimento della pandemia su base regionale, sia per la struttura produttiva più o meno specializzata nei settori di attività economica maggiormente colpiti. Ma è proprio questo ultimo aspetto che sembra abbia pesato di più”. L’analisi , prosegue la nota, è frutto dell’integrazione delle informazioni raccolte dall’Istat con il Censimento permanente delle imprese, che fornisce informazioni sulla loro struttura e competitività e sui cambiamenti in atto del sistema produttivo, con il sistema dei registri statistici e con le due indagini speciali sulle imprese nella crisi sanitaria condotte nel corso del 2020.

Parteciperà il ministro Giorgetti

L’evento virtuale “Situazione e prospettive delle imprese a livello regionale. Analisi dei principali risultati del Censimento permanente delle imprese e delle Indagini speciali Covid”, vedrà la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentata un’analisi regionale del sistema delle imprese, nell’attuale contesto connotato dalle problematiche indotte dalla crisi da Covid-19, individuando i segmenti di imprese maggiormente colpiti dalla crisi, ma anche le caratteristiche e le prospettive di quei segmenti che hanno manifestato segnali di tenuta o di espansione, pur in una situazione difficile e incerta.

I lavori si articoleranno in una sessione plenaria di scenario e 8 sessioni parallele dedicate ai focus regionali e al confronto con rappresentanti del mondo delle imprese, esponenti del Sistan e del mondo accademico.

L’evento si svolgerà nell’esclusiva virtual venue Istat: la ricostruzione fedele della storica sede dell’ente, dove il partecipante potrà vivere un’esperienza immersiva a 360° nelle sale del palazzo e scaricare i materiali utili per l’evento.