Scappano dal ristorante senza pagare, ci ripensano dopo l’ultimatum del titolare

A Napoli, in un locale del Vomero, una coppia, dopo avere consumato, si è dileguata prima che il conto arrivasse al tavolo. Lo ha raccontato lo stesso titolare del ristorante su Facebook che ha pubblicato sia il pre-conto che un ultimatum: 48 ore per saldare quanto dovuto o avrebbe pubblicato sempre sul social media il filmato delle telecamere di videosorveglianza, incastrandoli (seppur violando le disposizioni sul rispetto della privacy).

La condivisione del gestore dell’attività di ristorazione ha funzionato perché, anche se non si è presentata, la coppia ha fatto trovare una banconota da 50 euro sotto la porta, all’interno di una busta, come raccontato con un post successivo.

Nella notte tra sabato e domenica, dopo la chiusura del locale, il proprietario ha scritto: “Siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto? Solo che non avete messo in conto le telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video”.

Ieri pomeriggio, invece, intorno alle 14, il proprietario ha pubblicato un nuovo post con l’aggiornamento sull’happy end: “Sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto e io ti ringrazio e ti invito a ritornare nel mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità”.