Sicilia torna in zona bianca, cosa cambia e perché è successo

La Sicilia torna in zona bianca.

Lo ha comunicato su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

La zona arancione durava dal 30 agosto.

C’è una buona notizia per la Sicilia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook ha annunciato: “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada”.

L’isola era in zona gialla dal 30 agosto scorso sulla base degli indici della pandemia di Covid-19.

Di conseguenza, salta il limite dei 4 posti nei ristoranti e tornano le tavolate al chiuso per cerimonie e matrimoni. Infatti, con la Sicilia in zona bianca ben 4,8 milioni di italiani possono togliere la mascherina all’aperto ma tornano anche le tavolate al chiuso con il superamento del limite massimo dei 4 posti a sedere tra non conviventi in ristoranti, agriturismi e pizzerie.

La Sicilia, nel dettaglio, ha un’occupazione dei posti letto in area medica al 9,9% (la soglia di rischio è al 15%), mentre ha le terapie intensive al 5,4% (la soglia è al 10%), e per di più anche l’incidenza è tornata sotto il valore di 50 casi per centomila, a 47,1. Proprio l’incidenza sotto questo valore, insieme a terapie intensive e ricoveri, è uno dei requisiti per la zona bianca.

IL COMMENTO DEL SINDACO DI PALERMO

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha così commentato la notizia: “Comportamenti incoscienti e ritardi nelle vaccinazioni hanno costretto la Sicilia a vivere in zona gialla. Ormai abbiamo superato questa fase. Finalmente da domani si torna in zona bianca e questo consente di potere sviluppare tutte le capacità della nostra città, anche di attrattiva internazionale. Questo deve indurre a mantenere sempre il massimo della prudenza e ad accrescere il numero delle vaccinazioni. Vaccinarsi nonè solo un contributo alla salute propria e degli altri, ma anche un contributo all’economia della nostra regione e della nostra città”.