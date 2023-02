Sostenibilità e digitale per il turismo: alla Bit di Milano viene premiata la startup foggiana Trawellit

Dopo due anni di fermo obbligatorio dovuto alle misure restrittive contro il Covid-19, il

turismo Italiano torna a correre grazie al digitale, come rivela lo studio condotto

dall’Osservatorio innovazione digitale nel turismo della School of management del

Politecnico di Milano.

Su questa scia si muove fin dall’inizio la startup innovativa made in Foggia Trawellit srl, che

verrà premiata martedì 14 febbraio alle ore 10.30 presso una delle fiere più importanti del

mondo travel: la Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Trawellit, insieme alla startup Boatsandgo, verrà premiata perché assegnataria del

finanziamento EU Eco-Tandem Programme istituito dall’Unione Europea per promuovere

lo sviluppo sostenibile nel settore turistico, facilitando la nascita di sinergie tra PMI, startup

e innovatori del settore, creando collaborazioni in tandem tra imprese e startup europee al

fine di incentivare la transizione ecologica e digitale in ambito turistico.

Il progetto proposto da Trawellit e Boatsandgo consiste nella realizzazione di un portale

digitale con il quale si potrà valorizzare il turismo sostenibile nelle località costiere

attraverso diverse funzionalità: il visitatore potrà prenotare esperienze di visita su mezzi

nautici e ricevere informazioni turistiche sempre aggiornate; i piccoli operatori locali

verranno aiutati a digitalizzare i propri servizi e saranno segnalate tutti i luoghi e le imprese

virtuose che rispettano le misure di sicurezza per scongiurare la diffusione del Covid-19.

Il programma EU Eco-Tandem Programme è cofinanziato dall’Unione Europea coordinato

da X23 e implementato da un pool di partner europei, tra le quali ENIT – Agenzia Nazionale

del Turismo; SocialFare; Camera di Commercio Italiana in Germania; School of

Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in

Grecia e la Business Agency Slovacca.

Il programma prevede il coinvolgimento di imprese e startup delle seguenti nazioni: Italia,

Germania, Slovacchia, Austria e Grecia.

La cerimonia di premiazione è aperta al pubblico e sarà possibile partecipare martedì 14

febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 presso Fiera Milano City, Viale Lodovico Scarampo,

20149 Milano (MI), Padiglione 4 Sala Coral 3.