Spettacoli verso l’aumento di capienza: cinema e teatri 80%, stadi e concerti 75%

Questa settimana il governo deciderà sull’aumento di capienza

Rimane aperta la questione delle discoteche

Nella Pubblica amministrazione si torna in presenza

Nuovi limiti di capienza in arrivo per cinema, teatri, stadi e concerti così come previsto dal decreto che ha introdotto il green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre. In particolare, il governo è a lavoro per portare fino all’80% la capienza in cinema e teatri e al 75% per stadi e concerti.

Il parere del Cts

Entro il 30 di settembre il Comitato tecnico scientifico (Cts) si riunirà per esprimere un parere anche se l’ultima parola sarà quella del presidente del Consiglio Mario Draghi. Per cinema e teatri il via libera sembra scontato perché il numero dei partecipanti è comunque contenuto e si assiste agli spettacoli da seduti senza muoversi dal posto. Diverso è il discorso di stadi e concerti che richiamano migliaia di persone. Inoltre, rimane ancora nel limbo il discorso sulle discoteche: ancora chiuse, si vorrebbe riaprirle ma gli esperti le indicano come luoghi più a rischio di contagio.

Pubblica amministrazione

Un altro passo verso il ritorno alla normalità nei luoghi di lavoro è stato fatto con il Dpcm che prevede il lavoro in presenza come modalità ordinaria e lo smart working solo come possibilità residuale. “Gli italiani – ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta – hanno bisogno di una Pubblica amministrazione gentile, cortese ed efficiente, che dia loro risposte. Seguiremo il ‘modello Scuola’: controlli e distanziamenti, tenendo conto delle persone fragili, che non possono vaccinarsi e che devono essere messe in sicurezza. Dal 15 ottobre tutti in presenza, e poi spetterà alle singole amministrazioni definire l’organizzazione degli uffici. Tutti in presenza, per rispondere al meglio ai bisogni degli italiani”.

Le linee guida Brunetta-Speranza

In questo contesto, per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni una cornice omogena di condotte e di risorse strumentali attraverso le quali dare piena attuazione al rientro in presenza, i Ministri Brunetta e Speranza stanno elaborando specifiche linee guida che saranno adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed emanate in tempo utile a consentire un ordinato rientro dei dipendenti pubblici. In tale documento saranno indicati gli strumenti tecnologici necessari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica del green pass e saranno fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase di prima attuazione dell’obbligo.