Startup, un libro con i consigli per avviare una nuova impresa

La rubrica Read(y) Innovation di NAStartUp

Sarà presentato il libro di Marco Bicocchi Pichi

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup

Nuova stagione e nuovi autori che raccontano le loro opere: torna la rubrica Read(y) Innovation che consiglia i migliori libri da leggere nell’ambito startup e moderazione, a cura di Giancarlo Donadio. Per questo appuntamento protagonista uno dei personaggi più conosciuti in ambito startup, Marco Bicocchi Pichi, startupper, business angel e startup evangelist, che presenterà il suo libro “L’arte Della Startup: Cinquecentosessanta Anni Dopo l’arte de la Mercatura I Consigli per Avviare una Nuova Impresa e Non Perderci L’anima“.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza Europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 8.000 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.

Il Meetup delle Startup che dal Sud Accelera l’Europa (e non solo): il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica con i partner Bott.One, Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, NowTech, DrugStore Napoli, Sticky Factory, Alilauro, The Spark, Essequadro Eyewear, Creazione d’Impresa, SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania), HiltronLab.