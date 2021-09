Striscia La Notizia si tinge di Sud, chi sono i nuovo conduttori del tg satirico

Dal lunedì 27 settembre andrà in onda la nuova stagione di Striscia La Notizia .

Striscia La Notizia si tinge di Sud. Sì, perché da lunedì 27 settembre andrà in onda, naturalmente su Canale 5, la prima puntata della 34esima stagione con la novità della conduzione affidata a Vanessa Incontrada e al napoletano Alessandro Siani, re del botteghino al cinema, per la prima volta dietro il bancone del tg satirico, quest’anno all’insegna de “La voce dell’inscienza”.

“Ho scelto loro due perché mi piace vincere facile, Alessandro lo sto insidiando da quando è nato. Vanessa invece non può non piacere, per me è un sogno che si avvera”, ha spiegato Antonio Ricci, autore e creatore della trasmissione.

Quest’anno nel ruolo di veline ci sono due ballerine professioniste, la bionda italo-americana Talisa Jade Ravagnani e la mora, italianissima, Giulia Pelagatti.

Dopo Ficarra e Picone, inoltre, un’altra coppia siciliana condurrà Striscia la Notizia: si tratta dei palermitani Sergio Friscia e Roberto Lipari, che siederanno dietro il bancone di Striscia dopo Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, il duo che condurrà il programma fino a novembre.

Sergio Friscia aveva già condotto Striscia lo scorso anno, al posto di Valentino Picone, bloccato a casa dal Covid-19). Roberto Lipari, invece, già inviato da due anni, è vincitore di Eccezionale Veramente su La7 nel 2016 e con l’attivo un film da protagonista: Tuttapposto.

Dopo Friscia e Lipari toccherà a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, quindi a Francesca Manzini e Gerry Scotti. Scotti chiuderà la stagione con Michelle Hunziker.