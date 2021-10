Succede al Sud, 81enne va con una prostituta: “Sono vedovo” ma la moglie è viva…

Il Sud offre spesso storie di cronaca curiose e divertenti, come quella successa ad Eboli, in provincia di Salerno, raccontata da varie testate locali, come La Voce di Napoli.

Un uomo anziano è stato sorpreso in compagnia di una prostituta e si è giustificato, sostenendo di essere vedovo e di avere bisogno di affetto. In realtà, si è poi scoperto che la moglie è viva ed era in ospedale, al Campolongo Hospital di Eboli, in attesa che il marito l’andasse a prendere dopo la riabilitazione all’anca post operazione.

L’uomo, 81enne di Vallo della Lucania, è stato fermato dalla polizia municipale, beccato mentre stava consumando un rapporto con una prostituta di origine bulgara. Per lui è scattata una multa da 200 euro.

Sì, ma la curiosità non finisce qui: l’uomo avrebbe affermato “Sono qui, con questa donna, perché sono vedovo” mentre sul suo smartphone compariva in chiamata proprio la moglie. L’uomo è poi stato riaccompagnato presso la struttura dove la consorte lo stava aspettando…