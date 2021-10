Superbonus 110%, appello di D’Uva (M5s): estendere la proroga alle villette

Il deputato messinese è stato intervistato da TempoStretto.it

La misura ha creato finora 153 mila posti di lavoro

Prodotti 12 miliardi di Pil

Estendere la proroga del Superbonus 110% anche alle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, le cosiddette villette che secondo le intenzioni del governo dovrebbero essere escluse dalla misura a a partire dal 2023. È quanto chiede il deputato messinese del M5s Francesco D’Uva che ha ribadito il concetto in un’intervista rilasciata a Carmelo Caspanello su TempoStretto.it.

Avviati 46 mila cantieri

“Tecnici, imprese e associazioni di categoria, a gran voce, si uniscono a questa richiesta – ha detto D’Uva a TempoStretto.it – La loro esclusione rappresenta un grave colpo per milioni di cittadini e danneggia il settore dell’edilizia. Ad oggi, in Italia, sono stati aperti oltre 46mila cantieri di cui la metà, secondo i dati Enea aggiornati a fine settembre, riguardano abitazioni unifamiliari. Numeri significativi che non possiamo ignorare e che ci spingono a riflettere su un ampliamento dell’estensione del Superbonus. È un atto di giustizia dovuto”.

Gli effetti del Superbonus 110% sull’economia

Secondo D’Uva il Superbonus 110% racchiude due azioni fondamentali “l’ecologia integrale verde e l’innovazione tecnologica. Una misura che dà un impulso importantissimo all’economia del nostro Paese”. Infatti, secondo i dati del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri (Cni) citati dal parlamentare del M5s la misura avrebbe generato 12 miliardi di euro di Pil, attivando 153 mila posti di lavoro e nel 2022 si prevedono 265 mila posti di lavoro. “Da messinese – dice D’Uva – non posso che essere felice che la Sicilia sia la prima regione del Sud per progetti di riqualificazione avviati”.

Circolo virtuoso

La misura ha avviato un circolo virtuoso, rilanciando il settore e senza utilizzare altro suolo ma riqualificando il patrimonio esistente. “La sua portata rivoluzionaria per i cittadini e per lo Stato non può essere limitata solo ad alcuni edifici”, dice D’Uva.