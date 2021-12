Superbonus 110% villette, proroga al 2022 e niente tetto Isee

Dopo settimane di discussione e trattative è stato approvato l’emendamento al disegno di legge di bilancio sul Superbonus 110%, presentato in commissione bilancio al Senato, che farà saltare una volta e per tutte il vincolo del tetto ISEE (25.000 euro) per le villette.

Dopo il via libera del Senato la parola spetterà ora alla Camera. La legge di bilancio approderà infatti in commissione bilancio alla Camera il 28 dicembre, con l’avvio della discussione generale alle 14:00 e i lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e forse del 31 dicembre.

Le novità per il 2022

Secondo il correttivo apportato il superbonus 110% per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza delle singole unità familiari sarà fruibile per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, a patto però che il 30% dei lavori (prima 60%) sia svolto entro giugno.

Il bonus (introdotto dal decreto rilancio dl 19/05/2020 n. 34, convertito in legge con modifiche dalla legge 17.7.2020, n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18.7.2020) sarà esteso anche alle seconde case, per i ruderi e altre tipologie di immobili, nei limiti indicati dall’art. 119 del dl 34/2020,

Scomparirà anche il limite che vincolava i lavori alla sola abitazione principale, l’obbligo di comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) presentate entro il 30/09/2021 e verrà introdotta una detrazione del 75%, su soglie modulate, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e relativi impianti di automazione.

Come spiega Italia Oggi la detrazione del 75% sarà ripartita “in cinque quote annuali e dovrà essere applicata a una spesa massima di euro 50 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti con proprio accesso autonomo all’esterno, di euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità collocate all’interno di un edificio composto da due a otto unità immobiliari e di euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità”.

Ridotto il bonus facciate e il bonus mobili

Novità anche per gli altri bonus. A partire dal 2022 la detrazione del bonus facciate scenderà dal 90% al 60%, mentre il bonus mobili da 16.000 a 10.000 euro con un’ulteriore riduzione a 5.000 euro per i due anni successivi.

Con l’emendamento approvato la ripartizione in quote annuali delle detrazioni relative all’installazione di impianti fotovoltaici, anche collocati su edifici pertinenziali, si ridurrà da cinque a quattro e saranno allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati.

Le abitazioni nelle aree sismiche potranno beneficiare del superbonus fino al 2025.