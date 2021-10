L’Iva scenderà dal 22% al 10%

La misura nella manovra del governo

Ecco quanto risparmierà ogni donna

L‘IVA sugli assorbenti e sui prodotti di igiene femminile scenderà dal 22% al 10%. Lo ha stabilito ieri, martedì 19 ottobre, il Consiglio dei ministri all’interno del Documento programmatico di bilancio per il 2022, altrimenti nota come Manovra.

Il risparmio calcolato

Tradotto in ‘soldoni’, quale sarà il risparmio per le donne? Ebbene, come stimato da TgCom24, “calcolando che una confezione da 14 pezzi costa circa 4-5 euro e normalmente servono circa due scatole al mese, in media il costo arriva a circa 126 euro in un anno. E di questi 126 quasi 23 euro euro erano di Iva. Ora, con il taglio dell’Iva di oltre il 50% il risparmio medio per ogni donna si aggira intorno ai 10 euro”.

Le reazioni politiche

Susy Matrisciano del MoVimento 5 Stelle, presidente della commissione Lavoro del Senato, ha commentato: “Giù l’IVA dagli assorbenti nella prossima legge di bilancio! Un’ottima notizia. Sostenere le donne significa operare scelte per eliminare ingiuste discriminazioni! Tampon tax”.

La senatrice Matrisciano, tra l’altro, è stata la prima firmataria di una mozione sottoscritta anche da altri parlamentari del M5s e depositata a maggio scorso a Palazzo Madama che “impegnava il Governo a intervenire quanto prima per far sì che i prodotti igienico-sanitari femminili, venduti in Italia, fossero considerati beni essenziali e dunque tassati con un’aliquota Iva ridotta al 4%”.

E Valentina Cuppi, presidente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, ha affermato: “Il governo ha fatto sapere che nella manovra che si sta preparando ci sarà il taglio dell’Iva sugli assorbenti, che si abbassa dal 22% al 10%. Si tratta di un primo passo. Perché il ciclo non è un lusso. La percentuale attuale è semplicemente assurda, fuori misura, ingiusta”. “Il Tampon tax tour, con Laura Sparavigna, ha fatto tappa in tanti comuni in Italia, con la campagna Tocca a noi, sostenuta dalla conferenza delle donne democratiche. La petizione online di Onde Rosa per abbassare al 4% l’Iva ha raccolto un’infinità di firme e in Parlamento il PD e altre forze hanno presentato proposte per ridurla e abolirla. Gli assorbenti sono beni di prima necessità. Un abbassamento dovuto, una prima vittoria”, ha aggiunto.

Aliquote più basse in Europa

Rispetto al resto d’Europa, comunque, l’aliquota italiana sugli assorbenti resta ugualmente alta, nonostante lo sconto: nel Regno Unito, infatt, l’IVA è al 5%, in Francia al 5,5%, in Germania al 7%, grazie a una petizione del 2019.