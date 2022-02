Tasse, in Sicilia addizionali regionali in calo negli ultimi 4 anni

Le addizionali regionali aall’Irpef e all’Irap in Sicilia sono ai limiti massimi di ribasso ammissibili per legge. È quanto emerge da un report realizzato dall’assessorato regionale all’Economia, guidato da Gaetano Armao.

La dinamica delle addizionali regionali dal 2017 al 2021

La dinamica delle addizionali regionali negli ultimi quattro anni vede un differenziale negativo sia per l’imposta sul reddito delle persone fisiche che sull’imposta regionale sulle attività produttive.

Nello specifico l’Irpef nell’anno di imposta 2017 era all’1,73%, mentre nel 2021 ha raggiunto l’1,23% con un differenziale del -0,50%. L’Irap, invece, parte da 4,82% nel 2017 e raggiunge nel 2021 il 3,90 con una diminuzione dello 0,92%. Tutto ciò si traduce in un minor peso delle tasse per i contribuenti siciliani, per lo meno per quanto riguarda la quota regionale.