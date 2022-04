Transizione ecologica, alle scuole pugliesi oltre 20 milioni per laboratori

Giardini e orti didattici all’interno delle scuole del primo ciclo. Laboratori sulla transizione ecologica per quelle del secondo ciclo.

Pubblicate le graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie che assegnano agli istituti scolastici della Puglia oltre 20 milioni di euro di fondi PON-REACT EU nell’ambito delle azioni del ‘Piano RiGenerazione scuola’. Per la prima azione “Edugreen: laboratori di sostenibilità” vengono finanziate 266 scuole pugliesi, ognuna con 25mila euro per complessivi 6,65 milioni di euro, per l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo. Con la seconda azione, “Laboratori green, sostenibili e innovativi” giungono in Puglia 13,78 milioni di euro per 106 istituti (130mila euro a progetto) per promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno.

Scagliusi: “Ruolo determinante della scuola”

“Anche la scuola deve svolgere un ruolo determinante per la transizione ecologica – dichiara il deputato Emanuele Scagliusi (M5S) – Ora che stiamo superando, con non poche difficoltà, la fase post-pandemica, dobbiamo lavorare per una scuola sempre più inclusiva, innovativa e sostenibile che si faccia interprete, verso le nuove generazioni, del cambiamento culturale necessario per raggiungere gli obiettivi green che ci siamo posti a livello comunitario. Grazie a questi finanziamenti, gli alunni potranno apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione. Negli istituti superiori, inoltre – conclude Scagliusi (M5S) – potranno essere realizzati laboratori sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità, declinati in base alle specificità dell’istituto e con l’utilizzo di tecnologie innovative”.