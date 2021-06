Trattore rubato a una cooperativa barese: ne arriva uno nuovo in comodato gratuito

La vicenda della cooperativa sociale Semi di Vita

L’azienda gestisce terreni confiscati alla mafia

Il trattore rubato era appena stato acquistato

Avevano acquistato da poco un trattore ma il 12 maggio il mezzo è stato rubato. Ma non si sono arresi: hanno avviato una raccolta fondi, ma prima di raggiungere il traguardo, un’azienda, la multinazionale di Treviglio SDF, ha deciso di fornire un trattore in comodato gratuito. È la storia a lieto fine dei soci della cooperativa Semi di Vita, che nel barese coltiva i territori sottratti alla mafia.

Storia a lieto fine

“Il 12 maggio il trattore che avevamo da poco acquistato – affermano quelli di Semi di Vita – ci è stato rubato, creando un danno economico, morale e lavorativo inestimabile. Dovevamo utilizzarlo per lavorare sui 26 ettari confiscati alla mafia in nostra gestione a Valenzano, in provincia di Bari”. Inizia così la raccolta fondi per reperire i 35 mila euro necessari (a oggi sono stati superati i 31 mila euro).

Ma la loro vicenda è stata presa a cuore dalla SDF e così è arrivato il trattore, anche se la raccolta fondi continua per acquistare definitivamente il mezzo.

(La foto col trattore nuovo poi rubato)