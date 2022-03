A Rimini c’è una Trazzera che racconta le birre e gli amari di Sicilia. La Sicilia sarà protagonista al Beer&Food Attraction di Rimini, dal 27 al 30 marzo 2022, con il marchio Trazzera che mette insieme Birrificio Bruno Ribadi, Birrificio TI-MI-LI e cantina vinicola Rosso Amaro.

Nel cuore di Rimini c’è una Trazzera. Il nome delle antiche strade di campagna siciliane è diventato il simbolo della produzione agroalimentare siciliana, l’ombrello che racchiude le eccellenze che la Sicilia presenterà al Beer&Food Attraction di Rimini, una delle più importanti kermesse del settore food and beverage a livello mondiale.

Trazzera è un marchio che sa di Sicilia e racconterà al mondo la Sicilia grazie ai suoi tre ambasciatori, tre imprese di successo: il Birrificio Bruno Ribadi, il Birrificio TI-MI-LI e l’azienda Rosso Sicilia, produttrice dell’amaro al Nero d’Avola, Rosso Amaro.

Trazzera è il termini con cui il dialetto siciliano definisce la via che attraversa i campi e serve al passaggio degli armenti. E’ il simbolo di un paesaggio bucolico, la cifra distintiva di una natura ricca e incontaminata come è quella siciliana. Per questo motivo Trazzera è diventato il marchio comune a tre produttori che si distinguono per la qualità dei loro prodotti, per la spasmodica tutela dell’identità delle eccellenze siciliane e per la passione per la terra ed i suoi frutti.

Ecco le aziende che partecipano alla missione Trazzera a Rimini