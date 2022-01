Università e bandi del Pnrr, confronto a Palermo

Il Rotary Club Palermo, guidato dall’avvocato Sergio Pivetti, organizza un incontro domani alle 19 all’Aula Magna dello Steri in piazza Marina a Palermo, per una conversazione a due voci con il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, e con il rettore dell’Università LUMSA di Roma, Francesco Bonini. I due rettori si confronteranno sul “L’Università del futuro: le opportunità offerte dal PNRR”. I due rettori si confronteranno sul “L’Università del futuro: le opportunità offerte dal PNRR”.

Pnrr e Università

Nel piano nazionale di ripresa dopo il bando da 1,6 miliardi di euro pubblicato lo scorso 20 dicembre per la presentazione di proposte per la creazione di 5 Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera, il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato altri tre bandi per investire 2,88 miliardi di euro per misure di ricerca in filiera. Si tratta degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di infrastrutture di ricerca con 1,08 miliardi di euro disponibili, per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione per 500 milioni e per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriali con un investimento di 1,3 miliardi di euro.

Trenta infrastrutture finanziate

Attraverso i primi due bandi, il MUR finanzia almeno 30 Infrastrutture complessivamente: almeno 20 Infrastrutture di ricerca, ovvero impianti, risorse e relativi servizi usati dalla comunità scientifica per compiere ricerche in più discipline, un importante elemento di competitività della ricerca nazionale ed europea, e almeno 10 Infrastrutture tecnologiche di innovazione con l’obiettivo di favorire una stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca e dell’innovazione per sostenere, accelerare e qualificare la crescita economica del Paese.

Ecosistemi dell’innovazione

Con il terzo avviso pubblico, poi, il ministero dell’Università e della Ricerca finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli ecosistemi (per i quali si prevede un finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno) sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento. Per presentare le candidature bisogna utilizzare la piattaforma informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca, con le seguenti scadenze: per le Infrastrutture di ricerca dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022, per quelle tecnologiche di innovazione dal 26 gennaio al 10 marzo 2022, per gli Ecosistemi dal 24 gennaio al 24 febbraio 2022.