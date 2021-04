Doppia immatricolazione all’Università, si va verso l’ok definitivo

Il Ministro Messa annuncia: “tra poco sarà possibile iscriversi in più università”

Il divieto risale a una legge del periodo fascista

Gli studenti italiani potranno finalmente scegliere

Iscriversi a più atenei contemporaneamente? Tra poco diventerà realtà. Lo ha confermato il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Dopo aver ottenuto il via libera in Commissione, si attende ora la ratifica da parte del Parlamento del testo, approvato all’unanimità, che consentirà di iscriversi a più di un corso di laurea in atenei diversi. Se saranno rispettati i tempi, la legge potrà entrare in vigore già a partire dal prossimo anno accademico.

Una rivoluzione nel mondo universitario

Una vera e propria rivoluzione per il mondo universitario italiano, destinata a incontrare il favore di tanti studenti, che risultano, ad oggi, penalizzati da una legge obsoleta, risalente addirittura al periodo fascista. Secondo l’art. 142 del Regio Decreto n. 1593 del 1933 non è possibile per gli studenti italiani frequentare contemporaneamente due percorsi universitari, all’interno dello stesso ateneo o di due atenei distinti.

Si accelera il conseguimento di un titolo

La legge permetterà agli studenti più meritevoli e capaci di accelerare il conseguimento dei titoli, iscrivendosi a un master o a un corso di laurea, mentre si sta per esempio frequentando un dottorato o un altro corso di laurea, all’interno di un’università pubblica o privata, anche telematica, colmando così il divario con il colleghi europei.