Università, nuovo passo verso la legge sulla “Doppia Laurea”

L’iscrizione a più atenei contemporaneamente sarà presto realtà

L’11 ottobre ci sarà l’approvazione definitiva della legge alla Camera

Gli studenti potranno scegliere liberamente più percorsi e acquisire nuove competenze

La proposta di legge sulla doppia laurea approda alla Camera l’11 ottobre. Se dovesse essere approvata la norma consentirà agli studenti di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea anche in atenei diversi.

Dopo il via in Commissione del testo approvato all’unanimità, manca ora solo la ratifica definitiva da parte del Parlamento.

I vantaggi della doppia immatricolazione

In base all’art. 142 del Regio Decreto n. 1593 del 1933 fino ad oggi non è stato possibile per gli studenti italiani frequentare contemporaneamente due percorsi universitari, all’interno dello stesso ateneo o di due atenei distinti.

Se venisse abolito il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, molti giovani potrebbero, invece, scegliere più percorsi di studio, così come avviene già negli altri Paesi Europei.

In questo modo da un lato gli studenti acquisiranno nuove competenze in tempi più celeri rispetto al passato ed essere sempre più competitivi sul mercato del lavoro e dall’altro gli Atenei potranno porre un freno al calo di iscrizioni universitarie.

Una legge strategica per il futuro

Come spiega sul suo profilo Facebook il deputato Alessandro Fusacchia, relatore della legge sulla doppia laurea alla Camera: “I mestieri e i lavori più interessanti del prossimo futuro richiederanno competenze diverse, e abbiamo bisogno di università italiane attrezzate per rispondere alle aspettative di studentesse e studenti”.

Il deputato ne ha parlato durante l’assemblea della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani), insieme a tutti i Rettori e Rettrici d’Italia. “Su questa legge -ha concluso Fusacchia – anche dopo che sarà stata approvata dal Parlamento, ci sarà un grande lavoro da fare in fase di attuazione, e la disponibilità dei singoli Atenei a facilitare le doppie iscrizioni sarà fondamentale perché la misura funzioni”.

Per maggiori informazioni sulla campagna “Doppia Laurea” a sostegno della proposta di legge in attesa di approvazione è possibile visitare il sito www.doppialaurea.it.