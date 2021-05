Un’osservatorio sulla presenza on line di imprese siciliane e calabresi

Un’Associazione sta realizzando un osservatorio sulla presenza on-line delle aziende siciliane e calabresi

Sono stati intervistate centinania di aziende

In autunno il report sarà pubblicato

L’Associazione Lo Stretto Digitale sta realizzando il primo osservatorio sulla presenza on-line delle aziende siciliane e calabresi.

“Abbiamo analizzato centinaia di aziende – scrive l’associazione – intervistato manager ed imprenditori. Adesso abbiamo bisogno di raccogliere il parere degli utenti online”. Per questo ha lanciato un questionario on line da compilare e condividere.

L’associazione Lo Stretto Digitale è attiva da diversi anni nelle province di Messina e Reggio Calabria. SI occupa di formazione e networking in ambito marketing e Digital. “In queste settimane stiamo lavorando su un report per valutare la presenza online delle aziende siciliane e calabresi nell’ottica di capire se e come stanno cogliendo l’opportunità che offre il digitale”, afferma in una nota. L’osservatorio sarà pubblicato in autunno.

Il questionario si trova su Linkedin e Facebook:

https://www.facebook.com/lostrettodigitale/posts/1248083032315803

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6792479259760889856