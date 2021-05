Vaccinazioni, un hub aperto al centro commerciale La Torre di Palermo

Individuata un’area dedicata di 1800 mq di superficie, con 70 postazioni operative

L’area è in grado di garantire oltre 900 vaccinazioni al giorno

L’hub vaccinale sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 9 alle 21

E’ stato inaugurato oggi all’interno del centro commerciale La Torre di Palermo, un importante hub vaccinale.

All’inaugurazione sono intervenuti Fabio Giambrone, vicesindaco Comune di Palermo, Daniela Faraoni, direttore Generale ASP Palermo, Renato Costa, commissario regionale ad acta Covid 19, Salvatore Cocina, direttore regionale protezione civile, Francesco Cascio, direttore sanitario responsabile Hub vaccinale, Fabio Bozzotta, responsabile hub vaccinale La Torre, Salvatore Cordaro, assessore regionale Territorio e ambiente, Fabio Teresi, presidente della V circoscrizione Palermo/Borgonuovo.

Uno spazio a disposizione da 1800 mq

Igd Siiq Spa, la società immobiliare proprietaria del centro commerciale La Torre a Palermo, ha messo a disposizione uno spazio importante all’interno del suo centro per poter permettere una forte azione di vaccinazione sul territorio palermitano. Nello specifico, è stata individuata un’area dedicata di 1800 mq di superficie, con 70 postazioni operative in grado di garantire oltre 900 vaccinazioni al giorno.

Il Centro Commerciale si conferma così un riferimento del territorio, offrendo spazi di ampie dimensioni, perfettamente organizzati, vigilati, regolarmente sanificati e agevoli da raggiungere; rappresenta inoltre la location ideale per creare in tempi rapidi e in piena sicurezza spazi per garantire assistenza sanitaria di prossimità.

Orari e modalità di accesso

L’hub vaccinale sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 9.00 alle 21.00. Le modalità di accesso sono semplici, partendo dalla prenotazione che avviene attraverso la piattaforma dell’ASP Palermo. Una volta espletate le formalità per la riservazione, il paziente dovrà recarsi al centro commerciale, alla data ed orario indicati, dove nella piazza centrale del centro stesso troverà i 2 desk di accoglienza.

Nei prossimi giorni sarà attiva anche un’APP, per gestire ogni singola prenotazione, compresa la possibilità di un alert anticipato di 15 minuti sull’orario dell’inoculazione, in modo che nei minuti precedenti possa muoversi all’interno del centro in libertà.