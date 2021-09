Vescovo di Trapani, positivo al Covid, lancia un appello: “Fedeli, vaccinatevi!”

Stamattina l’Usca dell’Asp di Trapani ha comunicato che il vescovo Pietro Maria Fragnelli risulta ancora positivo al Covid-19.

“In questi giorni di isolamento condivido il tratto di strada di tanti fratelli e sorelle che hanno contratto il virus Covid-19 nonostante la vaccinazione e il rispetto di tutte le norme di contenimento sanitario – ha affermato monsignore Fragnelli – Ringrazio, di cuore tutti coloro che si sono fatti vicini con la preghiera, dentro e fuori la nostra Diocesi e tutti gli operatori sanitari che a vario titolo sono in prima linea nell’impegno di cura e di prevenzione di questo insidioso virus. Non dimentichiamo di pregare per tutti gli ammalati affetti da Covid19 ma non solo, costretti alla solitudine, soprattutto di coloro che sono più a rischio o vivono situazioni di maggiore fragilità e per i loro familiari. Esorto tutti i fedeli del nostro territorio al dovere civico della vaccinazione e prendiamo sul serio la verifica del nostro comportamento personale per contenere la diffusione del contagio”.

Monsignor Fragnelli, che si era vaccinato con doppia dose di vaccino alcuni mesi fa, era risultato positivo al Covid-19 sabato 28 agosto scorso. Il vescovo, spiega una nota, si trova in isolamento presso il suo appartamento nel Palazzo Vescovile di Trapani. Per precauzione la settimana scorsa tutti gli Uffici della Curia Vescovile posti al pianterreno erano stati prima chiusi e poi riaperti dopo l’opportuna sanificazione.