Web Marketing Festival, Digitrend affronta i nuovi scenari Digital e Brand Journalism

A Rimini si discuterà di futuro dell’editoria

Ci sarà uno speech targato Digitrend

Appuntamento il 15 luglio alle 13

Quale futuro per l’editoria? Quali scenari si prospettano nel mondo del giornalismo alle prese con la rivoluzione digitale? Quali sono le nuove tecniche da acquisire, quali innovazioni assimilare e su quali mercati puntare? Di questo e di molto altro ancora si parlerà domani, 15 luglio, dalle 13:00 alle 13:40, al Web Marketing Festival di Rimini, durante l’evento formativo inserito nello spazio dedicato al “Digital e Brand journaism”, dal titolo: “La strategia Content Wall per la crescita dell’iperlocal, anticipando gli scenari cookieless”.

Lo speech di Digitrend

Uno speech targato Digitrend (media company che si occupa di innovazioni nel campo dell’editoria digitale) con il ruolo di formatori affidato a due esperti del settore come Antonino Scannaliato e Gianni Messina. “Gestire e rafforzare la stickiness con la propria utenza – spiegano da Digitrend – è (e lo sarà sempre più all’avvio della stagione cookieless) focus di assoluta importanza per ogni editore di testate local e iperlocal. La Soluzione Content Wall, in grado di offrire contenuti “personalizzati” e spazi esclusivi, consolida ed amplia il senso di appartenenza del lettore e, di conseguenza, apre nuovi scenari economici all’editore”.

Digitrend alla ricerca di soluzione tecnologiche

Digitrend prosegue senza sosta l’attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia e cucite su misura delle singole esigenze dei publisher. Si tratta di vere e proprie milestones necessarie per inseguire la crescita dimensionale e qualitativa dei prodotti editoriali digitali: CMS performante, Strategia Video efficace, Servizio Newsletter e un Laboratorio su misura.

Il “Lab” per la formazione

Digitrend ha creato anche un “Lab” in grado di erogare formazione “su misura” per i propri partner e clienti con corsi rivolti a testate giornalistiche, siti di informazione local e glocal, media company, shop online, agenzie, aziende, professionisti.