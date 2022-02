WhatsApp, ecco un nuovo avviso: di che si tratta?

WhatsApp, ecco il nuovo messaggio: di che si tratta? Un nuovo avviso direttamente nella chat annuncia che WhatsApp sta aggiornando l’Informativa sulla privacy per gli utenti “in base alle indicazioni della nostra principale autorità di controllo europea per la protezione dei dati, la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati”, si legge nelle faq dell’app.

“Sappiamo bene che la privacy è una delle principali preoccupazioni dei nostri utenti, e proprio per questo desideriamo essere molto chiari: questo aggiornamento non cambia il modo in cui gestiamo il nostro servizio, né le modalità di trattamento, utilizzo e condivisione dei dati con altri, inclusa la nostra società madre Meta”, si legge nella pagina web del centro assistenza di WhatsApp.

Informativa sulla privacy

“Abbiamo riorganizzato la struttura dell’Informativa sulla privacy – continua – per consentire agli utenti di trovare più facilmente le sezioni che desiderano consultare, e abbiamo inserito alcune informazioni aggiuntive”. In particolare le novità riguardano: