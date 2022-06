bwin live in crescita nel mese di maggio: spesi più di 5 milioni di euro nel poker cash

Maggio: spesa di 5 milioni di euro per il poker cash. Molto bene bwin live

Mercato di maggio un po’ in calo per il settore poker dei principali operatori. Molto bene bwin che vede le sue performance in aumento rispetto al mese di aprile.

4,6% in meno negli introiti del mese di maggio per il settore poker cash che è uno di quelli che funziona molto bene nei casinò online. Con le slot machine, infatti, il poker è uno dei giochi più amati tra tutti. Tra i primi posti della classifica nazionale abbiamo, in miglioramento bwin che, come si legge in questa recensione, è una delle piattaforme più conosciute in tutto il territorio italiano. Fondata in Austria nel 1997, è uno degli operatori più famosi al mondo che si è sempre distinto, negli anni passati, per collaborazioni sportive di altissimo livello come le sponsorizzazioni per il Real Madrid e il Milan. Nato come portale per scommesse sportive, negli anni si è ritagliato uno spazio molto importante anche nei casinò online.

D’altronde, il nostro Paese ha vissuto uno dei cambiamenti più grandi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale con l’arrivo del Coronavirus che, tra le tante situazioni create, ha portato anche alla chiusura forzata di quelle che sono le sale giochi e i casinò fisici per più di un anno. Periodo questo che, anche se con gli sforzi del Governo che ha cercato di ridurre i danni con il Decreto Ristori Bis, ha portato il settore gioco in una crisi profonda. Questo perché, a differenza dei beni essenziali, la chiusura delle strutture ha portato al licenziamento o alla cassa integrazione di migliaia di dipendenti che, come per il turismo, hanno faticato molto a rimettersi in carreggiata (con tante persone che non ce l’hanno fatta). Al contempo, però, il settore del gaming e del betting online ha spiccato il volo.

La crescita del gaming online è dovuta al miglioramento della tecnologia

La crescita esponenziale del gaming online ha radici profonde e altre, di certo, più moderne che prendono il via con il lockdown. Infatti anche coloro che erano più riottosi nel vivere la loro passione in rete si sono ritrovati a provarci in assenza di altro. E, per molti, questa è stata una sorta di epifania. Il software sempre più attento e all’avanguardia (bwin, ad esempio, si fa seguire dalla squadra di Netent che è una delle più apprezzate nel settore) e un’attenzione immensa per la sicurezza, hanno reso le piattaforme molto più godibili e affidabili, senza ombra di dubbio.

Quello che più interessa, infatti, al giocatore tipo è avere un gioco fluido, stabile e veloce e una varietà di contenuti che mantenga sempre alta la curiosità e che non permetta di annoiarsi. Per questa ragione tutte le piattaforme più conosciute hanno un palinsesto giochi di alto livello, con un sacco di diversificazioni sia dal punto di vista della grafica che della stabilità di connessione. Fino a pochi anni fa era impensabile avere a disposizione una piattaforma che funzionasse con migliaia di utenti in contemporanea. Adesso è, invece, la normalità anche dallo smartphone o dal tablet.

La sicurezza è fondamentale per una user experience divertente e tranquilla

Quando parliamo di casinò online non possiamo non parlare di sicurezza e di quanto sia stato fatto per migliorare anche questo aspetto. Dobbiamo, innanzitutto, dire che i siti legali in Italia sono sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli che è l’organo preposto dallo Stato italiano per il controllo del settore casinò e scommesse. Ogni sito ha un numero di licenza unico e ha il logo dell’ADM sull’homepage che permette all’utente di avere una verifica istantanea dell’affidabilità del sito.

In più, grazie ai protocolli crittografici i dati sensibili e bancari sono al sicuro. Questo perché la crittografia permette di proteggere la comunicazione tra mittente e destinatario. Anche grazie a questo sistema la paura più grande dell’utente medio, cioè quello di furto di dati o phishing, è scongiurata. Chiunque, oltretutto, si trovi in difficoltà su una piattaforma legale può, in maniera molto tranquilla, chiedere informazioni al customer service che funziona, sui siti più grandi, 24 ore su 24 anche con una chat live che sia in grado di rispondere, esaustivamente e in tempo reale, a qualsiasi domanda venga posta.