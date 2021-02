Gli ambiti lavorativi che offrono più possibilità di lavoro online

Sono tantissime le persone che da anni continuano ad offrire le proprie competenze sulle piattaforme dedicate ai freelancer più conosciute del web, e il fenomeno ha subito un’ulteriore accelerata a causa dell’emergenza pandemica che ha influito negativamente sul mercato del lavoro classico, con chiusure inaspettate e condizioni che devono tener conto del distanziamento sociale. Ma a fronte di un’offerta sempre più elevata, anche le aziende scelgono sempre più spesso i propri collaboratori attingendo dai serbatoi quasi sterminati proposti in rete. Ci sono pro e contro come tutti i fenomeni nuovi e in certi casi la presenza in ufficio risulta ancora preferibile. Per chi presta il proprio lavoro, gestire varie scadenze e vari task con più committenti, può non essere semplice e richiede delle capacità organizzative per evitare di pregiudicare la continuazione della collaborazione o le chance future. Si tratta di un tipo di carriera distante da quello classico, ma che ha come punti forti le possibilità di crescita e un grado di indipendenza e flessibilità che i lavori tradizionali non possono offrire.

Ovviamente non tutte le competenze offrono sbocchi e possibilità di avanzamento nel proprio percorso professionale. Mentre alcune mansioni si attagliano alla perfezione questo tipo di condizioni, ce ne sono altre che restano invece ancora collegate alla presenza in ufficio e agli orari fissi giornalieri. Ecco una piccola liste degli ambiti professionali che offrono più possibilità di lavoro.

1. Programmazione-Coding

Le carriere legate alla programmazione sono quelle che permettono più possibilità di carriera e viste le prospettive, la richiesta di figure professionali con un forte background tecnico e delle grandi capacità creative, non potrà che aumentare. Il grado di specializzazione può fare la differenze e partecipare a uno dei corsi di programmazione tenuti da Aulab può sicuramente offrire delle basi forti per proporsi in questo mercato molto competitivo.

2. Design

Anche la figura del designer è tra quelle più richieste, e svolgendosi principalmente dietro a un terminale, questo tipo di lavoro si presta a una configurazione come quella della collaborazione a distanza, Per avere maggiori possibilità di successo è necessario avere un portfolio di tutto rispetto che dovrà essere aggiornato periodicamente, tenendo presenti le tendenze di questo particolare settore, e gli strumenti che col tempo vanno ad arricchire le possibilità di questo lavoro.

3. Scrittura e Copywriting

La creazione di contenuti è ancora una delle attività più popolari, visto anche il ruolo fondamentale della comunicazione per il marketing, e della sempre più grande richiesta di articoli di qualità per blog, guide e siti di qualsiasi tipo. Per approcciarsi al settore bisogna ovviamente saper scrivere, e anche qui, un portfolio dei lavori più salienti può rivelarsi utile per attirare l’attenzione di un potenziale cliente.

4. Marketing

Lavorare nel mondo del marketing comporta essere capaci di lavorare per aziende che cercano visibilità sui siti classici, ma anche su Facebook e sulle altre piattaforme social. La comunità dei marketer è costituita da tutta una serie di figure professionali molto variegate, con aspetti in comune che ricomprendono una grande capacità strategica, di analisi del mercato, oltre a robuste conoscenze in ambito seo.

5. Traduzione

L’aspetto della localizzazione dei contenuti presenti su siti, annunci pubblicitari e qualsiasi altro tipo di contenuto rivolto a una platea di consumatori è di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di espansione del mercato in cui l’azienda opera. Ecco che il ruolo del traduttore assume un ruolo decisivo. Certo, le richieste da parte del committente può riguardare anche aspetti non prettamente business oriented, ma in tutti i casi chi traduce deve partire da una conoscenza perfetta delle lingue con cui si ritrova ad operare e un tipo di esperienza specifica nel settore in cui ci si vuole proporre