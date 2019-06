PayPal: un valido sistema di pagamento accettato dai casino online

PayPal è un metodo di pagamento efficace e rapido, che consente di inviare o accettare pagamenti in maniera sicura, senza dover immettere ogni volta i propri dati finanziari. Di fatto, basta inserire la propria e-mail. Vista l’elevata sicurezza garantita PayPal viene assai utilizzato dagli utenti per attuare acquisti su internet di ogni genere, ma anche per effettuare transazioni di denaro nei casino online AAMS, ovvero certificati.

Infatti, queste piattaforme di gaming legali cercano di promuovere un gioco responsabile e di proteggere il più possibile i players dai pericoli che si possono incontrare sul web. Del resto, far circolare i propri dati personali in rete non è mai una buona idea e può portare a delle gravi conseguenze. Ma come funziona PayPal e quali vantaggi garantisce? Scopriamolo insieme.

Come funziona PayPal e quali vantaggi garantisce

Di fatto, PayPal è un portafoglio elettronico, anche detto e-wallet, che può essere legato ad una carta prepagata, ad una carta di credito o ad un conto bancario. Per dirla in parole povere, è come avere a disposizione una sorta di portafoglio virtuale da cui è possibile caricare o togliere denaro, come meglio si crede.

Poter usufruire di questa forma di pagamento è facile, basta andare sul sito e registrarsi, avendo cura di indicare il paese di provenienza e l’indirizzo e-mail. Ovviamente, completata la procedura, viene fornita una password che serve per poter accedere al sito, in modo da poter effettuare qualunque tipo di operazione. Tuttavia, è possibile avvalersi anche della app, da utilizzare direttamente dal proprio smartphone.

Ma perché l’impiego di PayPal è favorito nei casino online? Per diversi motivi, prima di tutto, perché, come già detto in precedenza, è un metodo di pagamento estremamente sicuro, che permette di preservare al meglio i propri dati sensibili. In più è rapido e facile da utilizzare ed è perfetto anche per chi non ha tanta dimestichezza con la tecnologia. Per tutte queste ragioni è importante conoscere i casino italiani che accettano Paypal, in modo da andare a colpo sicuro e non dover optare per un altro sistema di pagamento.

Altri importanti aspetti da considerare

Non bisogna dimenticare che l’azienda PayPal prevede, per ogni transazione effettuata, un servizio di controllo, attivo 24 ore su 24, nonché 7 giorno su 7, che ha lo scopo di prevenire i furti di identità ed anche le frodi. Ogni operazione, infatti, viene segnalata via e-mail. Tale fatto è importante, poiché permette di monitorare in maniera costante i movimenti di denaro. Di fatto, in caso di problemi è possibile rendersene conto in tempi brevi, in modo da avere la possibilità di agire prontamente ed al meglio.

Infatti, nel caso in cui siano stati fatti versamenti non autorizzati, PayPal assicura il totale rimborso della cifra persa. Come si può immaginare esisto anche altri metodi di pagamento che possono essere utilizzati sui casino virtuali, come le carte prepagate, le carte di credito ed i bonifici bancari. Tuttavia, PayPal è la soluzione per ora più valida e sicura. Non a caso viene scelta dalla maggior parte dei giocatori che entrano a far parte delle piattaforme di gaming certificate.