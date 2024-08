Amazon Women in Innovation premia la siciliana Nicole Insalaco

La tecnologia e l’innovazione stanno ridefinendo il mondo in cui viviamo, e il ruolo delle donne in questo processo è fondamentale. Recentemente, Nicole Insalaco, una studentessa siciliana, è stata premiata con la borsa di studio “Amazon Women in Innovation”. Questo riconoscimento è destinato a giovani donne che si distinguono nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e Nicole ha dimostrato di essere un talento promettente nel campo dell’ingegneria informatica.

Chi è Nicole Insalaco

Nicole Insalaco, 19 anni, è originaria di Serradifalco, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta. Frequenta il corso di laurea in ingegneria informatica all’Università degli Studi di Palermo. È la prima nella sua famiglia a intraprendere un percorso accademico nelle discipline STEM e, nonostante le sfide iniziali, ha trovato nell’informatica la sua vera passione.

“Sono sempre stata affascinata dall’ambito scientifico,” ha detto Nicole, “ma decidere di studiare informatica è stato un vero e proprio salto nel vuoto.” Nonostante le incertezze iniziali, Nicole si è immersa nello studio dell’intelligenza artificiale e della cyber security, due aree chiave che spera possano diventare il suo futuro professionale.

Amazon Women in Innovation: l’importanza della borsa di studio

La borsa di studio “Amazon Women in Innovation” è stata creata nel 2018 per sostenere giovani donne meritevoli nel loro percorso universitario in ambito STEM. Questo programma coinvolge sette università italiane, tra cui l’Università degli Studi di Palermo, e offre un finanziamento di €6.000 per l’anno accademico, con la possibilità di rinnovo per due anni successivi. Inoltre, le vincitrici ricevono un supporto di mentorship da parte di manager di Amazon, che le aiuta a sviluppare competenze essenziali per il mondo del lavoro, come la creazione di un curriculum efficace e la preparazione per i colloqui di lavoro.

L’impatto della mentorship su Nicole

La possibilità di avere una mentore è stata una delle ragioni principali per cui Nicole ha deciso di candidarsi per la borsa di studio. “Non solo rappresenta un aiuto economico, ma il percorso di mentorship offerto è inestimabile,” ha affermato. Grazie a questa esperienza, Nicole ha potuto ampliare le sue prospettive, imparare da esperti del settore e acquisire competenze che le saranno utili per il suo futuro professionale.

L’impegno di Amazon per l’innovazione e l’inclusione

Amazon è una delle aziende leader nel mondo per quanto riguarda l’innovazione e la tecnologia. Il programma “Women in Innovation” è solo una delle molte iniziative che l’azienda ha intrapreso per promuovere la diversità e l’inclusione nel settore tecnologico. Finora, il programma ha premiato 26 giovani donne in tutta Italia, fornendo loro le risorse necessarie per eccellere nei loro studi e contribuire al futuro dell’economia digitale.

Il futuro di Nicole Insalaco

Grazie a questa borsa di studio e all’esperienza acquisita, Nicole guarda con ottimismo al futuro. “Voglio lavorare nel campo dell’intelligenza artificiale e della cyber security,” ha detto, “e spero di poter contribuire all’innovazione tecnologica e fare la differenza nel mio campo.” Il suo percorso è un esempio ispiratore di come la determinazione e il supporto possano aiutare le giovani donne a superare le barriere e realizzare i propri sogni.

Nicole Insalaco è un esempio brillante di come le opportunità offerte da programmi come “Amazon Women in Innovation” possano trasformare il percorso educativo e professionale di giovani donne talentuose. Con il suo impegno e la sua passione per l’ingegneria informatica, Nicole sta già tracciando la strada per una carriera di successo nel mondo della tecnologia.