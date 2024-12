Clio Alessi una grande promessa degli scacchi italiani e mondiali

Nata nel 2013 a Palermo, Clio Alessi ha rapidamente scalato le classifiche scacchistiche internazionali, affermandosi come una delle più promettenti giocatrici della sua generazione. La sua passione per gli scacchi è nata all’età di quattro anni, ispirata dal cartone animato “Masha e Orso“, dove i personaggi giocano a scacchi. Da quel momento, Clio ha iniziato a dedicarsi con impegno a questo gioco, mostrando un talento naturale che l’ha portata a competere e vincere in numerosi tornei.

Clio Alessi: i primi successi nazionali

A soli sette anni, Clio Alessi ha conquistato il titolo di campionessa italiana Under 8, vincendo tutte le partite del torneo con un punteggio pieno di 9 su 9. Questo risultato eccezionale ha segnato l’inizio di una serie di successi che l’hanno vista protagonista anche nelle categorie superiori. Nel 2022, all’età di otto anni, ha vinto il Campionato Italiano Under 10, ancora una volta a punteggio pieno, battendo avversarie più grandi di lei e dimostrando una maturità di gioco impressionante.

Clio Alessi riconoscimenti internazionali e record

Il talento di Clio Alessi non è passato inosservato nemmeno a livello internazionale. Nel febbraio 2022, è diventata la numero uno al mondo nella classifica FIDE per le bambine sotto i nove anni, un traguardo mai raggiunto prima da un’italiana così giovane. Questo risultato l’ha portata a essere soprannominata la “regina degli scacchi” italiana.

Partecipazioni a competizioni internazionali

La crescita di Clio nel mondo degli scacchi l’ha vista partecipare a numerosi tornei internazionali, rappresentando l’Italia con orgoglio. Nel 2023, ha preso parte ai Campionati Mondiali Giovanili a Durres, in Albania, nella categoria Under 12, confermando il suo status di giovane promessa nel panorama scacchistico mondiale.

Clio Alessi e la sua posizione nel sistema di punteggio Elo

Il punteggio Elo è un sistema utilizzato per calcolare la forza relativa dei giocatori di scacchi. Al 1° dicembre 2024, Clio Alessi ha raggiunto un punteggio Elo Live di 1919, posizionandosi al terzo posto mondiale nella sua categoria di età, dietro solo a rappresentanti di Cina e India, nazioni storicamente dominanti negli scacchi.

Il panorama scacchistico mondiale giovanile

Le classifiche mondiali giovanili sono dominate da giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Nella categoria Under 16 femminile, oltre a Clio, spiccano giocatrici come la cinese Li Ying e l’indiana Anya Patel, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto. Questa competizione serrata testimonia l’alto livello del gioco e l’importanza di una preparazione costante.

Il futuro di Clio Alessi

Con una carriera già ricca di successi, il futuro di Clio Alessi appare luminoso. La sua dedizione, il supporto della famiglia e della sua associazione, il Palermo Scacchi, e la passione per il gioco lasciano presagire ulteriori traguardi sia a livello nazionale che internazionale. La sua storia è fonte di ispirazione per molti giovani che si avvicinano agli scacchi, dimostrando che con impegno e talento è possibile raggiungere risultati eccezionali.

Punti salienti della carriera di Clio Alessi

2013 : Nasce a Palermo.

: Nasce a Palermo. 2017 : Inizia a giocare a scacchi all’età di quattro anni.

: Inizia a giocare a scacchi all’età di quattro anni. 2021 : Vince il Campionato Italiano Under 8 a punteggio pieno.

: Vince il Campionato Italiano Under 8 a punteggio pieno. 2022 : Diventa la numero uno al mondo nella classifica FIDE Under 9 femminile.

: Diventa la numero uno al mondo nella classifica FIDE Under 9 femminile. 2023 : Partecipa ai Campionati Mondiali Giovanili Under 12 a Durres, in Albania.

: Partecipa ai Campionati Mondiali Giovanili Under 12 a Durres, in Albania. 2024: Raggiunge un punteggio Elo Live di 1919, posizionandosi terza al mondo nella sua categoria di età.

Tabella riepilogativa dei principali successi di Clio Alessi

Anno Età Competizione Risultato 2021 7 Campionato Italiano Under 8 1° posto (punteggio pieno) 2022 8 Classifica FIDE Under 9 femminile 1° posto mondiale 2023 10 Campionati Mondiali Giovanili Under 12 Partecipazione 2024 11 Punteggio Elo Live 1919 (3° posto mondiale)

La storia di Clio Alessi è un esempio di come passione, talento e dedizione possano portare a risultati straordinari, ispirando nuove generazioni di scacchisti in Italia e nel mondo.