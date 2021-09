È di Napoli lo studente di filosofia più bravo d’Europa (e 4° al mondo)

Si chiama Giovanni D’Antonio è di San Gennaro Vesuviano e studia a Somma Vesuviana. Ed è uno studente di filosofia non di poco conto perché il primo d’Europa e il quarto al mondo. La sua storia è raccontata da Fanpage.it.

Giovanni, che ha già vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Filosofia in lingua inglese, infatti, è riuscito a primeggiare anche nell’elaborazione dei migliori testi sul pensiero filosofico, sempre in lingua inglese.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, naturalmente contento dello studente, ha ribadito: “Questo ragazzo è il quarto al mondo per avere sviluppato una tesi internazionale esprimendo il pensiero filosofico in lingua inglese”. E, posando con il ragazzo in foto, ha orgogliosamente ricordato che è “figlio del Liceo Scientifico Torricelli di Somma Vesuviana diretto dalla Preside Anna Giugliano, non solo ha vinto il Campionato Europeo di Filosofia ma ha ottenuto il quarto posto al mondo (primo studente europeo) nella competizione mondiale”.

Il primo cittadino del comune del Napoletano ha poi approfittato di questo traguarda per porgere “i miei auguri a tutti gli studenti, docenti, maestre e maestri, dirigenti, operatori scolastici che tra poche ore inizieranno un nuovo anno all’insegna del ritorno della didattica in presenza. Il sindaco sarà con voi! Grazie ragazzi, siete il futuro e il nostro orgoglio”.