Manuela Miraudo premiata da Forbes tra i direttori marketing più influenti

Manuela Miraudo, siciliana classe 1979, è stata recentemente inserita da Forbes nella lista dei 100 Direttori Marketing e Comunicazione più influenti d’Italia. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il suo contributo significativo nel settore del marketing, in particolare all’interno di Blu Hotels, dove ricopre il ruolo di Marketing & Events Manager.

Il percorso professionale di Manuela Miraudo

Originaria della Sicilia, Manuela Miraudo ha iniziato la sua carriera in Blu Hotels nel 2010 come responsabile eventi presso la sede amministrativa. La sua competenza e il suo approccio innovativo le hanno permesso di avanzare rapidamente, assumendo la posizione di Marketing e Communication Manager. In questo ruolo, ha combinato visione strategica, creatività e una particolare attenzione alle esigenze degli ospiti, guidando un team di marketing che condivide la sua visione e la supporta attivamente.

L’impatto di Manuela Miraudo su Blu Hotels

Sotto la guida di Miraudo, Blu Hotels ha implementato campagne di marketing innovative che non solo hanno attratto nuovi clienti, ma hanno anche fidelizzato quelli esistenti, consolidando la reputazione dell’azienda come leader nel settore dell’ospitalità. Il suo impegno si riflette in iniziative che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo dell’azienda.

Il riconoscimento di Forbes

Forbes, nella sua quinta edizione della lista dei 100 Direttori Marketing e Comunicazione più influenti d’Italia, celebra i professionisti che, attraverso leadership e innovazione, guidano le strategie aziendali e influenzano le scelte economiche e i comportamenti dei consumatori, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione. L’inclusione di Miraudo in questa lista evidenzia il suo ruolo nel promuovere pratiche sostenibili e nell’integrare la digitalizzazione nelle strategie di marketing di Blu Hotels.

Blu Hotels: una panoramica

Blu Hotels è una catena alberghiera italiana specializzata nel turismo leisure, con una presenza significativa in diverse regioni d’Italia. L’azienda si distingue per l’offerta di esperienze uniche ai propri ospiti, grazie a una combinazione di strutture di alta qualità e un servizio clienti eccellente. Sotto la direzione di Miraudo, Blu Hotels ha rafforzato la sua posizione nel mercato, implementando strategie di marketing efficaci che hanno portato a un aumento della brand awareness e a una maggiore soddisfazione dei clienti.

Forbes e la lista dei Direttori Marketing più influenti

Forbes è una rinomata rivista internazionale che si occupa di economia, finanza e marketing. Ogni anno, Forbes pubblica una lista dei 100 Direttori Marketing e Comunicazione più influenti d’Italia, riconoscendo i professionisti che hanno dimostrato eccellenza nel loro campo. La selezione si basa su criteri come l’innovazione, la leadership e l’impatto sulle strategie aziendali.

Le parole di Manuela Miraudo

In merito al riconoscimento ricevuto, Manuela Miraudo ha dichiarato: “Sono davvero onorata di far parte di questa prestigiosa lista e desidero esprimere la mia gratitudine a Blu Hotels per la fiducia che ripone in me e per aver creduto nel mio potenziale”.

Tabella riepilogativa su Manuela Miraudo

Informazione Dettaglio Nome Manuela Miraudo Anno di nascita 1979 Origine Sicilia Posizione attuale Marketing & Events Manager presso Blu Hotels Anno di ingresso 2010 Riconoscimento Inserita nella lista dei 100 Direttori Marketing e Comunicazione più influenti d’Italia da Forbes

Il percorso di Manuela Miraudo rappresenta un esempio di come competenza, innovazione e dedizione possano portare a risultati eccellenti nel campo del marketing e della comunicazione, contribuendo in modo significativo al successo aziendale e al riconoscimento professionale.