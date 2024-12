Copernico di Prismed trionfa al Premio Innovazione Sicilia 2024

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 ha incoronato “Copernico” di Prismed come vincitore assoluto, riconoscendo un progetto che unisce alta tecnologia e un impatto tangibile nel settore sanitario. Questa edizione del prestigioso concorso ha rappresentato un’importante celebrazione dell’ingegno e dell’intraprendenza delle imprese siciliane, sottolineando il potenziale dell’isola come fucina di innovazione.

Cos’è il Premio Innovazione Sicilia

Il Premio Innovazione Sicilia è un’iniziativa che mira a dare risalto alle migliori idee imprenditoriali e tecnologiche sviluppate nell’isola. Promosso dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive e gestito in collaborazione con Digitrend, il concorso mette in competizione progetti che, oltre a un elevato contenuto tecnologico, dimostrano un forte potenziale per creare valore sociale, culturale ed economico.

Ogni anno, il premio individua sei settori strategici in cui si concentrano le proposte:

Turismo e cultura , per valorizzare il patrimonio locale con soluzioni innovative.

, per valorizzare il patrimonio locale con soluzioni innovative. Scienze della vita , dedicato a progetti sanitari e di benessere.

, dedicato a progetti sanitari e di benessere. Energia , con focus su fonti rinnovabili e sostenibilità energetica.

, con focus su fonti rinnovabili e sostenibilità energetica. Ambiente e sviluppo sostenibile , con soluzioni per un utilizzo consapevole delle risorse naturali.

, con soluzioni per un utilizzo consapevole delle risorse naturali. Agroalimentare , settore cruciale per la Sicilia, con innovazioni che uniscono tradizione e tecnologia.

, settore cruciale per la Sicilia, con innovazioni che uniscono tradizione e tecnologia. Smart cities, per migliorare la vivibilità urbana con tecnologie all’avanguardia.

L’edizione 2024: una partecipazione straordinaria

Per l’edizione 2024, il premio ha registrato la candidatura di 263 progetti provenienti da tutte le province siciliane. Dopo un’attenta selezione, una giuria tecnica ha individuato sei finalisti, uno per ciascuna categoria. Da qui, il vincitore assoluto è stato decretato tramite televoto, un meccanismo che ha permesso al pubblico di scegliere il progetto più meritevole.

La cerimonia di premiazione

L’evento di premiazione si è svolto il 21 novembre 2024 presso l’Ecomuseo Urbano “Mare Memoria Viva” a Palermo, un luogo simbolico che rappresenta il legame tra tradizione e innovazione. Durante la cerimonia, i finalisti hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti a una platea composta da imprenditori, rappresentanti istituzionali e giornalisti.

Il televoto, attivo dal 21 al 24 novembre, ha raccolto oltre 1.500 preferenze, decretando “Copernico” di Prismed come il vincitore assoluto. Il progetto ha saputo conquistare pubblico e giuria per il suo approccio innovativo e l’impatto concreto sulla sanità.

Copernico: una soluzione per la sanità del futuro

“Copernico” è una piattaforma ideata da Prismed, azienda siciliana all’avanguardia nel settore delle tecnologie mediche. Il progetto si concentra sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), una problematica che rappresenta una delle principali sfide per gli ospedali moderni.

La tecnologia dietro Copernico

La piattaforma utilizza un mix di tecnologie avanzate, tra cui:

Intelligenza artificiale (AI) : per analizzare i dati dei pazienti e identificare situazioni di rischio in tempo reale.

: per analizzare i dati dei pazienti e identificare situazioni di rischio in tempo reale. Gemello digitale : una replica virtuale degli ambienti sanitari che permette di simulare interventi e ottimizzare i processi.

: una replica virtuale degli ambienti sanitari che permette di simulare interventi e ottimizzare i processi. Realtà aumentata (AR) : per fornire agli operatori sanitari istruzioni precise e immediate attraverso visori intelligenti.

: per fornire agli operatori sanitari istruzioni precise e immediate attraverso visori intelligenti. Robot collaborativi: dispositivi automatizzati che assistono nelle operazioni di sanificazione e tracciabilità.

Gli obiettivi di Copernico

La piattaforma si propone di:

Ridurre drasticamente le infezioni ospedaliere, migliorando la sicurezza dei pazienti.

Fornire agli operatori strumenti intuitivi per intervenire tempestivamente.

Creare un sistema di certificazione automatizzato per garantire la qualità dei processi.

Grazie a queste caratteristiche, “Copernico” non solo migliora le condizioni di lavoro degli operatori sanitari, ma contribuisce anche a ottimizzare i costi ospedalieri.

Classifica finale e risultati del televoto

Il televoto ha determinato la seguente graduatoria per i sei finalisti del Premio Innovazione Sicilia 2024:

Posizione Progetto Ambito Voti 1 Copernico (Prismed) Scienze della vita 640 2 Escooh Legnovivo Ambiente e sviluppo sostenibile 281 3 Viaggio ‘nte Vanedde Turismo e cultura 201 4 Lisygrow Agroalimentare 197 5 Yourbes Smart cities e comunità intelligenti 182 6 Archimede.World Energia 57

Un premio per il futuro

Come vincitore assoluto, “Copernico” riceverà un contributo di 10.000 euro destinato alla promozione del progetto. Questa somma rappresenta un incentivo concreto per Prismed a proseguire nello sviluppo della piattaforma e ampliare il suo impatto positivo sul sistema sanitario.

Gli altri finalisti: progetti da tenere d’occhio

Sebbene “Copernico” abbia trionfato, gli altri progetti finalisti meritano una menzione per la loro originalità e visione:

Escooh Legnovivo : pannelli in legno massello trattati in modo naturale, ideali per la bioedilizia.

: pannelli in legno massello trattati in modo naturale, ideali per la bioedilizia. Viaggio ‘nte Vanedde : un’esperienza interattiva per riscoprire i borghi siciliani attraverso podcast e QR code.

: un’esperienza interattiva per riscoprire i borghi siciliani attraverso podcast e QR code. Lisygrow : un sistema di irrigazione smart che riduce gli sprechi nel settore agricolo.

: un sistema di irrigazione smart che riduce gli sprechi nel settore agricolo. Yourbes : piattaforma digitale per studenti con bisogni educativi speciali.

: piattaforma digitale per studenti con bisogni educativi speciali. Archimede.World: soluzione per ottimizzare l’efficienza energetica in contesti urbani.

Innovazione e orgoglio siciliano

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 ha dimostrato ancora una volta come la Sicilia sia una terra fertile non solo per la cultura e il turismo, ma anche per l’innovazione. Progetti come “Copernico” sono un esempio di come le idee locali possano avere un impatto globale, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere un futuro sostenibile.