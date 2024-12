Premio Innovazione Sicilia 2024: vincitori di ambito e voto del vincitore assoluto

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 si è concluso con l’annuncio dei vincitori per ciascun ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). Questo evento annuale premia i migliori progetti che stanno trasformando la Sicilia attraverso l’innovazione, promuovendo sostenibilità, inclusione e sviluppo tecnologico.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palermo il 21 novembre 2024, e ha visto la partecipazione di istituzioni, imprenditori e appassionati di innovazione. Scopriamo i dettagli dei vincitori e come puoi contribuire al voto del vincitore assoluto.

Guarda la Cerimonia di Premiazione

I vincitori del Premio Innovazione Sicilia 2024

Ecco i vincitori divisi per i sei ambiti principali del premio, ciascuno selezionato per il contributo eccezionale allo sviluppo della Sicilia. Maggiori dettagli sui progetti dei sei vincitori su Innovation Island.

Agroalimentare: Lisygrow di Simone La Malfa / CleverGrow

Descrizione: Lisygrow è un sistema innovativo per l’irrigazione fuori suolo, che utilizza tecnologie di precisione per ridurre lo spreco d’acqua e ottimizzare la crescita delle colture. Grazie ai sensori installati, il sistema adatta in tempo reale l’apporto di nutrienti e acqua.

Energia: Archimede di Riccardo Puglisi

Descrizione: Il progetto Archimede mira a migliorare l’accesso all’energia rinnovabile nelle aree rurali e isolate attraverso una piattaforma open-source. È una soluzione sostenibile e scalabile che integra energia e connettività per le comunità più remote.

Scienze della vita: Copernico di Prismed

Descrizione: Copernico è una piattaforma avanzata per la prevenzione delle infezioni negli ospedali. Utilizza un mix di IoT, blockchain e analisi dei dati per monitorare in tempo reale i rischi sanitari e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Smart Cities and Communities: Yourbes di Rosario Sgroi

Descrizione: Yourbes è una piattaforma che favorisce la partecipazione cittadina alla gestione delle città. Con strumenti digitali, consente di segnalare problemi urbani, proporre soluzioni e collaborare con le amministrazioni per migliorare le comunità locali.

Turismo, Cultura e Beni Culturali: Viaggio ‘nte Vanedde dell’Associazione Giampilieri 2.0

Descrizione: Questo progetto combina tecnologia e tradizione per promuovere il borgo di Giampilieri. Con una mappa interattiva e contenuti multimediali come podcast e QR code, i visitatori possono esplorare il territorio e scoprire le sue storie uniche.

Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile: Escooh Legnovivo di Antonio Rizzuto

Descrizione: Escooh Legnovivo è un pannello di legno massello innovativo, trattato con metodi naturali per garantire sostenibilità e versatilità progettuale. Questo prodotto valorizza le risorse locali promuovendo l’economia circolare.

Come votare il vincitore assoluto

I vincitori di ciascun ambito competono ora per il titolo di Vincitore Assoluto del Premio Innovazione Sicilia 2024, e tu puoi partecipare al voto. Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte del 24 novembre 2024.

Modalità di voto

Puoi votare attraverso due metodi:

WhatsApp: invia un messaggio al numero 327 6215632 con il codice del progetto preferito (es. “01”). Community Online: accedi alla piattaforma dedicata Innovation Island e seleziona il progetto che vuoi sostenere.

Codici di voto del Premio Innovazione Sicilia 2024

Ecco i codici associati ai progetti finalisti:

01 : Lisygrow – Agroalimentare

: Lisygrow – Agroalimentare 02 : Archimede – Energia

: Archimede – Energia 03 : Copernico – Scienze della vita

: Copernico – Scienze della vita 04 : Yourbes – Smart Cities

: Yourbes – Smart Cities 05 : Viaggio ‘nte Vanedde – Turismo

: Viaggio ‘nte Vanedde – Turismo 06: Escooh Legnovivo – Ambiente

Tabella riepilogativa dei sei vincitori

Ambito Progetto Descrizione Agroalimentare Lisygrow Sistema di irrigazione intelligente per colture fuori suolo. Energia Archimede Soluzione per energia rinnovabile e connettività nelle aree isolate. Scienze della vita Copernico Tecnologia IoT per prevenzione infezioni in ambito sanitario. Smart Cities and Communities Yourbes Piattaforma digitale per partecipazione attiva nelle città. Turismo, Cultura e Beni Culturali Viaggio ‘nte Vanedde Mappa interattiva per promuovere il borgo di Giampilieri attraverso storie e tecnologia. Ambiente Escooh Legnovivo Pannello in legno massello sostenibile e innovativo.

Non perdere l’opportunità di sostenere il tuo progetto preferito e contribuire alla scelta del Vincitore Assoluto del Premio Innovazione Sicilia 2024. Ogni voto conta per costruire un futuro più innovativo per la Sicilia.