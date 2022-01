Sicurezza informatica, avvocato di Palermo nell’Agenzia Ue “Enisa”

Un avvocato palermitano in un gruppo di lavoro sul “Mercato della sicurezza informatica dell’Ue” creato da Enisa, l’agenzia europea per la sicurezza informatica. E’ Davide Maniscalco, professionista con 15 anni di esperienza in diritto commerciale e societario, ed esperto di privacy e cybersicurezza con diversi incarichi anche per società internazionali.

Sicurezza della rete

“All’inizio del 2021”, spiega Maniscalco, “l’Enisa ha pubblicato un invito a manifestare interesse per un gruppo di lavoro ad hoc sul mercato della cyber sicurezza dell’UE”. Da qui la presentazione della candidatura. Obiettivo è stato quello di creare un gruppo di studio sulla protezione della rete e dei sistemi informativi nell’Unione europea che è stata considerata un obiettivo chiave nel tentativo di mantenere l’UE funzionale e sicura. Il tema, infatti, è divenuto centrale a livello nazionale (in arrivo anche una relazione del Copasir) ma anche continentale.

Enisa, l’agenzia europea per la sicurezza informatica

“Attraverso lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione”, aggiunge Maniscalco, “l’Agenzia collabora con i propri principali portatori di interessi per rafforzare la fiducia nell’economia connessa, incrementare la resilienza delle infrastrutture dell’Unione e, in ultima analisi, garantire la sicurezza digitale della società e dei cittadini europei”.

“In un mondo che è diventato iperconnesso”, aggiunge infine Maniscalco, “i criminali informatici rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza interna dell’Unione europea e per quella online dei suoi cittadini. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di una maggiore sicurezza nel mondo digitale nel campo delle transazioni digitali ma anche dei furti di identità. Le persone hanno passato più tempo online per gestire le proprie relazioni personali e professionali: una situazione di cui i criminali informatici hanno approfittato, prendendo di mira in particolare le imprese di commercio e pagamento elettronico, nonché il sistema sanitario”.