I 5 posti da vedere assolutamente in Calabria

Cinque luoghi da sogno da visitare in Calabria

Tappe fondamentali per un vacanza indimenticabile nella bella terra calabra

Spiagge, borghi e località interessanti da non perdere

Dopo avervi presentato i le 5 località imperdibili della Puglia, della Campania, della Sicilia e della Basilicata, non potevamo non parlarvi delle bellezze della Calabria. Tra borghi arroccati e splendide spiagge dorate in cui trascorrere ore infinite in completo relax, la regione conosciuta in tutto il mondo per il ritrovamento di due imponenti statue bronzee conosciute da tutti come Bronzi di Riace.

Riassumere le bellezze della Calabria in cinque mete ideali sappiamo bene che è molto riduttivo, l’elenco sarebbe molto più lungo e di certo non basterebbe un unico articolo per racchiudere tutti i luoghi affascinanti di questa splendida regione che si affaccia sul mar Tirreno e sullo Ionio.

Ecco il nostro elenco dei 5 posti da vedere assolutamente in Calabria. Lasciatevi guidare in questo breve ma intenso tour alla scoperta delle località da raggiungere nella bella terra calabra, tra saporita cucina locale e panorami mozzafiato.

Tropea

Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze della Calabria parte da Tropea. con i suoi paesaggi da sogno questa splendida località calabra che si affaccia sul litorale tirrenico è conosciuta come la perla del Tirreno. Questo delizioso e pittoresco borgo in provincia di Vibo Valentia si sviluppa tra i golfi di Sant’Eufenia e Gioia Tauro sull’affascinante Costa degli Dei.

Tropea si diveide in due zone ben distinte: la parte alta dove risiede il maggior numero di abitanti e la parte basse conosciuta anche come “Marina” che si apre verso il mare. Impossibile pensare a Tropea senza avere in mente la caratteristica cartolina che vede protagonista il Santuario della Madonna dell’Isola, una struttura davvero molto particolare (di proprietà dell’abbazia di Montecassino) un po’ chiesa e un po’ castello che sorge sull’omonimo scoglio dominando il panorama.

Rilassatevi sulle spiagge dorate di Tropea tra calette e grotte marine, fate un giro tra le viuzze del centro storico puntellato da numerose botteghe artigiane e negozietti di souvenir, raggiungete in barca Capo Vaticano a soli 9 chilometri da Tropea per per ammirare un vero e proprio paradiso naturale.

Scilla

Sempre sulla costa tirrenica vi consigliamo un’altra splendida località, Scilla. Si tratta sicuramente di uno dei luoghi più particolari di tutta la regione che rievoca antiche leggende. Questo luogo da sogno sorge su un promontorio a picco sul mare tra natura rigogliosa, mare cristallino e paesaggi incantevoli.

E’ sicuramente una delle località calabresi più frequentati dai turisti durante l’estate. Vi consigliamo di visitare l’austero e imponente Castello Ruffo, che si erge a picco sul mare, la cui costruzione risale al lontano 493 a.C.. Dal castello potrete ammirare un meraviglioso panorama che vi permetterà di scorgere le coste siciliane e le Isole Eolie. Sulla parte parte settentrionale del promontorio su cui sorge il castello non perdetevi una visita tra le viuzze di Chianalea con le sue pittoresche case costruite sugli scogli.

Santa Severina

In provincia di Crotone, Santa Severina è una delle località che vi consigliamo di visitare per state programmando un viaggio in Calabria. Si tratta di uno dei Borghi Più Belli d’Italia, una caratteristica località che si sviluppa su uno sperone che offre spettacolari vedute panoramiche.

Santa Severina è un piccolo borgo in cui domina imponente il Castello, una struttura che testimonia le diverse dinastie di regnanti che hanno governato e abitato la località calabrese. Al suo interno è presente il Museo di Santa Severina, un interessante museo in cui sono esposti reperti derivanti da scavi archeologici eseguiti tutto il territorio circostante.

Reggio Calabria

Se state per raggiungere la Calabria non potete saltare una visita a Reggio Calabria, una splendida città costiera della Calabria separata dalla Sicilia dallo Stretto di Messina. Qui potrete visitare il Museo Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace, una coppia di antiche statue greche a grandezza naturale che posto la calabria sotto i riflettori del mondo intero. Le due famose statue sono state rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina in provincia di Reggio Calabria.

Concedetevi un rilassante pomeriggio passeggiando sul lungomare di Reggio Calabria ammirando i suoi palazzi in stile liberty, visitate il Duomo (l’edificio sacro più grande di tutta la regione) e il Castello Aragonese, uno dei simboli più importanti della città.

Scalea

Conclude il nostro viaggio nella regione calabrese Scalea. Con le sue spiagge, il mare cristallino e il suo piccolo borgo medievale, Scalea è una delle mete preferite dai turisti che sono alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax e di sport acquatici come lo snorkeling.

Il borgo di Scalea si sviluppa nel Golfo di Policastro nella cosiddetta Riviera dei Cedri, chiamata così per la consistente presenza di profumatissimi agrumi e per la coltivazione di cedro. Ci troviamo in uno dei più antichi borghi della provincia di Cosenza. Tra le principali cosa da vedere segnaliamo l’antica Torre di Cimalonga, la caratteristica Torre Talao che si erge su una roccia a pochi metri dal mare e il Castello Normanno di cui oggi si possono ammirare i resti di una torre e dei bastioni.